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Открыт приём заявок на областной фестиваль «Таланты Поморья»

23 декабря 15:45 Молодежь События

Отборочный этап IV Дельфийского фестиваля «Таланты Поморья» пройдёт в Архангельске с 10 по 12 февраля 2017 года. Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2017 года.

Участники фестиваля в разных возрастных категориях будут соревноваться в инструментальной музыке, художественном чтении, изобразительном искусстве, вокале, сольном и ансамблевом народном пении, ансамблевом эстрадном пении, хореографии, дизайне одежды, искусстве воспитания, фотографии, Организаторами фестивала выступили объединение «Таланты Поморья» и областной Дом молодёжи при поддержке регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию, а также министерства образования и науки и министерства культуры Поморья.народных художественных ремеслах и промыслов, театре, тележурналистике и джазе. 

— Наши таланты всегда достойно представляют Архангельскую область на всероссийском уровне. Областной фестиваль стал хорошей площадкой для подготовки и продвижения талантливой молодёжи, – отметил начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Архангельской области Григорий Ковалёв.

Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2017 года по электронному адресу: delfic.festival@yandex.ru с пометкой «Дельфийский фестиваль».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 952 253-42-09 (Екатерина Трофимова).

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области

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