Перспективы развития партнерских взаимоотношений и дружбы регионов, связанных общим интересом развития Арктики, обсудили в рамках форума губернатор Архангельской области Игорь Орлов и министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде.

Господин Бренде поблагодарил принимающую сторону за большую работу по подготовке и проведению форума, что позволило сделать его открытым и полезным мероприятием для всех участников.

Накануне Игорь Орлов провёл встречу с губернатором норвежской провинции Тромс Сесилией Мюрсет. Речь, в том числе, шла и о сотрудничестве в области развития транспортного сообщения между территориями.

Министр иностранных дел Норвегии заверил, что считает крайне важной тему возобновления прямого авиа- и морского сообщения между Тромсё и Севером России, в том числе Архангельском.

Продолжая разговор о развитии деловых взаимоотношений с Архангельской областью, министр отметил высокий потенциал судостроительных предприятий, запасы природных ископаемых, лесные богатства, рыбную отрасль.

Он заверил, что сложившиеся партнёрские взаимоотношения в области образования, культуры, туризма послужат основой новым проектам в других сферах.

Игорь Орлов рассказал о масштабных инвестиционных арктических проектах, которые уже реализуются в области и о тех, которые ещё только намечены. Это проекты в области логистики, добычи полезных ископаемых, гражданском судостроении, биоэнергетике, туризме, в сфере экологической безопасности.

— У меня нет никаких сомнений, что у нас с вами всегда будет повод встретиться, чтобы обсудить наши совместные проекты и намеченные планы, — сказал в заключение встречи Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области