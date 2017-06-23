Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Государство, церковь и общество – на страже интересов детей

23 июня 15:00 Семья

Роль социальных институтов в духовно-нравственном воспитании ребёнка обсудят на совещании уполномоченных по правам ребёнка в Северо-Западном федеральном округе.

В совещании, которое пройдет 27–28 июня в Архангельске, примут участие детские правозащитники из Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга, Республик Карелия и Мордовия, Пермского края.

Актуальная тема объединит на одной площадке представителей  органов государственной власти, местного самоуправления, депутатского корпуса, Русской православной церкви, социальных и образовательных учреждений, общественных организаций. 

На совещании обсудят вопросы духовно-нравственного воспитания, взаимодействия уполномоченных по правам ребенка с Русской православной церковью, рассмотрят опыт православного семейного клуба по воспитанию детей.

Перед началом совещания запланирован брифинг для СМИ. Он состоится 27 июня в 9:20 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 236.

Аккредитация по телефону: (8182) 20-06-55.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

23 июня

Боль­шому гид­рогра­фич­ес­кому кате­ру прис­во­или имя «Все­во­лод Воробьёв»

23 июня

Госу­дарство, цер­ковь и общество – на стра­же интере­сов детей

23 июня

Отдыха­ющим «Бело­морья» и «Род­ника» рас­ска­зали об осно­вах финан­со­вой безо­пас­ности

23 июня

Про­щай, шко­ла! В Архан­гель­ской области нача­лись выпус­кные вечера

23 июня

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на все­рос­сийс­кий кон­курс пуб­лика­ций на тему села

23 июня

С 1 июля информа­ция об управля­ющих ком­пани­ях, ТСЖ и ЖСК дол­жна быть раз­меще­на в ГИС ЖКХ

23 июня

СМИ приг­лаша­ют при­нять учас­тие в круг­лом столе по осве­ще­нию темы семьи и детства

23 июня

ТОС в МО «Аргун­ов­ское» помо­гут уста­новить дет­скую площадку

23 июня

Архан­гель­ское отделе­ние РВИО и биб­ли­оте­ка имени Н. А. Доб­ролю­бова под­писа­ли дого­вор о сот­рудни­чес­тве

23 июня

Поморье будет сот­рудни­чать с «Фон­дом апос­тола Андрея Пер­воз­ван­ного»

23 июня

Тен­нис­ис­тки архан­гель­ского клуба «Роди­на» стали трёхк­ра­тными чем­пи­он­ками России

23 июня

Науч­ные квоты пере­расп­ре­де­лят в пользу мес­тных рыбаков

22 июня

Моло­дёж­ный форум «Коман­да 29»: Онеж­ский район, 12 кей­сов, 200 участ­ни­ков

22 июня

Архан­гель­ский крае­вед­чес­кий музей поделит­ся опы­том соз­да­ния дос­туп­ной среды

22 июня

Закон­оп­ро­ект в под­дер­жку мно­год­ет­ных взят на общест­вен­ный контроль

22 июня

Для моло­дёжи Поморья – «горя­чая линия» и откры­тый приём

22 июня

В регио­не стар­това­ла дека­да Меж­дуна­род­ного дня социаль­ного бизнеса

22 июня

В Архан­гель­ске сос­то­ит­ся мини-семи­нар «НКО в сети интернет»

22 июня

Общест­вен­ные предс­та­ви­те­ли: в диа­логе с властью

Похожие новости

23 июня Общество

Госу­дарство, цер­ковь и общество – на стра­же интере­сов детей

23 июня Общество

СМИ приг­лаша­ют при­нять учас­тие в круг­лом столе по осве­ще­нию темы семьи и детства

22 июня Общество

Закон­оп­ро­ект в под­дер­жку мно­год­ет­ных взят на общест­вен­ный контроль

21 июня Общество

Мета­фори­чес­кие карты помога­ют моло­дежи решить пси­хо­ло­ги­чес­кие проблемы

16 июня Общество

В Поморье откры­лась III регио­наль­ная выставка-фо­рум «Вмес­те – ради детей! Вмес­те с детьми»

15 июня Общество

Школа общест­вен­ного дейс­твия: для тех, кто помогает

14 июня Общество

Пере­довые тех­ноло­гии по рабо­те с семья­ми и деть­ми предс­та­вят в Архан­гель­ске

13 июня Общество

«Архан­гель­ская область – all inclusive»: кон­курс для семей Поморья

9 июня Общество

Бес­платные юри­дич­ес­кие услу­ги севе­ряне могут получить в Цен­тре под­дер­жки моло­дой семьи

7 июня Общество

Пси­хо­ло­ги помога­ют моло­дым людям устоять перед угро­зой нар­коза­ви­си­мос­ти

6 июня Общество

Опреде­лены победи­тели областно­го кон­курса «Семья от А до Я…»

5 июня Общество

Моло­дые семьи Поморья заняли при­зовые места на меж­дуна­род­ном фестивале

1 июня Общество

1 июня архан­гель­ский центр помощи детям «Лучик» при­ни­мал гостей

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия