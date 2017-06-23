Роль социальных институтов в духовно-нравственном воспитании ребёнка обсудят на совещании уполномоченных по правам ребёнка в Северо-Западном федеральном округе.



В совещании, которое пройдет 27–28 июня в Архангельске, примут участие детские правозащитники из Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга, Республик Карелия и Мордовия, Пермского края.

Актуальная тема объединит на одной площадке представителей органов государственной власти, местного самоуправления, депутатского корпуса, Русской православной церкви, социальных и образовательных учреждений, общественных организаций.

На совещании обсудят вопросы духовно-нравственного воспитания, взаимодействия уполномоченных по правам ребенка с Русской православной церковью, рассмотрят опыт православного семейного клуба по воспитанию детей.

Перед началом совещания запланирован брифинг для СМИ. Он состоится 27 июня в 9:20 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 236.

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Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области