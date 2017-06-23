Центр поддержки молодой семьи готовится к Дню борьбы с наркоманией

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который весь мир отмечает 26 июня, областной Центр поддержки молодой семьи подготовил и распространил среди клубов молодых семей Поморья методические материалы по профилактике наркозависимости.

В брошюрах есть вся необходимая информация и телефоны «горячей линии», по которым можно обратиться за помощью в любое время.

Напомним, с января этого года сотрудники центра проводят цикл тренинговых занятий «Устоять, нельзя упасть!» для воспитанников Архангельской воспитательной колонии с целью психологической защиты в той среде, которая провоцирует подростка к саморазрушению.

Работа по профилактике наркомании и антинаркотической пропаганде проводится ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» на протяжении более десяти лет.

— Наркомания – это тяжелейшее социальное зло. Причин ее распространения множество, в том числе – низкий уровень воспитания, неумение пользоваться собственным временем, отсутствие интереса к учёбе и жизни в целом. Наши специалисты помогают решить молодым людям проблемы личностного характера, наладить отношения в семье, привить правильные жизненные ценности и организовать досуг, – отметила директор центра Нэлла Пономарева.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»