До 1 февраля выпускникам школ Поморья предстоит определиться с госэкзаменами

1 февраля 2017 года завершается приём заявлений на участие в итоговой аттестационной кампании. Выпускники должны представить в свои школы список с выбранными государственными экзаменами.

Заявления также могут написать и выпускники прошлых лет, которые решили пересдать ЕГЭ, чтобы улучшить ранее показанные результаты. Список мест регистрации участников госэкзаменов размещён здесь.

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявлений должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Дети-инвалиды представляют справки, подтверждающие наличие серьёзных проблем со здоровьем. Это позволит при необходимости увеличить для них время экзамена или выделить отдельную специально оборудованную аудиторию.

Что касается непосредственно выпускного марафона, то его обязательной частью являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Впрочем, уже на этой стадии у ребят есть выбор, поскольку «царицу наук» можно сдавать в базовом или профильном вариантах, а можно заявиться на оба экзамена сразу.

Остальные предметы сдаются участниками по выбору. Оценки на этих экзаменах, как правило, необходимы тем, кто решил продолжить обучение в вузах.

— Прежде чем окончательно сформировать список собственных аттестационных испытаний стоит ознакомиться с правилами приёма в те учебные заведения, которые интересуют выпускников. Необходимо предельно внимательно отнестись к выбору ещё и потому, что поменять предмет для сдачи ЕГЭ возможно только по заключению региональной государственной экзаменационной комиссии. Это достаточно непростая процедура, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

По всем вопросам, связанным с итоговой аттестацией выпускников школ Поморья, можно обращаться на специальную «горячую линию», которая открыта в министерстве образования и науки Архангельской области. Звонки принимаются в рабочее время по телефону: (8182) 285-585.

Министерство образования и науки Архангельской области