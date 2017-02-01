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«Центр поддержки молодой семьи» помогает юношам и девушкам понимать друг друга

1 февраля 18:00 Семья Архангельск

В областном «Центре поддержки молодой семьи» состоялся бесплатный семинар-тренинг «Мужчина и женщина», в котором приняли участие молодые люди до 30 лет.

В ходе занятий юноши и девушки узнали о мужской и женской энергетике, проанализировали свой прошлый опыт, осознали причины разногласий с близкими людьми, научились строить открытые, честные отношения с партнёром.

— На тренинге я узнал, как создаются благоприятные условия для формирования крепкой и счастливой семьи, – отметил один из участников. 

Следующий тренинг пройдет 2 февраля. Записаться на занятия можно по телефонам: (8182) 211-744 или +7 911 670-53-53. Адрес центра: г Архангельск, ул. Шубина, д. 9 (областной «Дом молодёжи»).

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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