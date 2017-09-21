Федеральная субсидия на обеспечение доступной среды на спортивных объектах увеличена на треть

Федеральная субсидия Архангельской области на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности объектов спорта маломобильными группами населения в 2018 году составит 4,3 млн рублей. При этом в 2017 году субсидия составляла 3,2 млн рублей.

— Федеральные средства выделяются в рамках государственной программы «Доступная среда», — уточнил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Государственная программа «Доступная среда» реализуется в России с 2011 года. За это время сотни спортивных объектов по всей стране стали доступны для инвалидов.

Ранее Министерство спорта РФ поддержало заявку Архангельской области на увеличение субсидии для оказания финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для российских сборных.

Если в 2017 году федеральная субсидия составляла 6,2 млн рублей, то на 2018 год запланирована помощь в размере 9,5 млн рублей, то есть в полтора раза больше.

Агентство по спорту Архангельской области