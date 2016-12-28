Поморье участвует в проекте школьного туризма «Уроки в городах России»

Архангельская область вошла в пилотную программу по разработке экскурсионных туров для российских школьников, которая реализуется при поддержке Государственной Думы РФ.

Реализацией межрегионального проекта «Уроки в городах России» занимается Ассоциация развития социального туризма. Сотрудничество ведётся с пятнадцатью наиболее активными регионами РФ.

Одна из основных задач программы – разработка экскурсий для школьников, содержание которых будет соответствовать федеральному образовательному стандарту. Техническое задание подготовлено специалистами Московского государственного педагогического университета.

— При подготовке внеурочных мероприятий мы стараемся подобрать материал, который дети проходят в рамках предметов школьной программы. Надеемся, что при поддержке министерства культуры Поморья в ближайшие полгода подготовка таких экскурсионных туров будет завершена, – отметил президент Ассоциации развития социального туризма Александр Евфорицкий.

В Архангельской области в программу включены: музей «Гостиные дворы», Северный морской музей, Новодвинская крепость, музей Ломоносова, музей «Малые Корелы», Антониево-Сийский монастырь.

Прорабатывается и вопрос включения в экскурсионную программу и актуальной сегодня арктической тематики.

— Поморье уникально по степени сохранности культурных традиций. Надеюсь, список объектов, которые мы сможем показать российским школьникам, в будущем значительно расширится, – подчеркнула министр культуры Архангельской области Вероника Яничек.

Министерство культуры Архангельской области