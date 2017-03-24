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Алексей Алсуфьев:
«Развитие пассажирских перевозок станет предметом внимания Госсовета»

24 марта 9:30 Транспорт

Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и министр транспорта региона Вадим Кривов приняли участие в первом заседании рабочей группы по подготовке заседания президиума Государственного совета по вопросу «О комплексном развитии пассажирских перевозок в субъектах Российской Федерации».

Рабочая группа собралась в Москве под председательством помощника Президента России, секретаря Государственного совета Игоря Левитина.

В состав рабочей группы вошли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций, отраслевые эксперты и предприниматели.

В фокусе – качество

Сегодня основной объём пассажирских перевозок в регионах России в городском и пригородном сообщении приходится на автомобильный, речной  и железнодорожный транспорт.

При этом требования к качеству предоставляемых услуг в этой сфере постоянно растут. Как было отмечено в ходе заседания, обеспечение качественных и бесперебойных пассажирских перевозок является ключевым фактором социально-экономического развития регионов.

Решение этого вопроса требует комплексного подхода, который позволил бы обеспечить выполнение целого спектра задач – от кардинального обновления и модернизация парка транспортных средств до окончательного вытеснения с рынка пассажирских перевозок нелегальных перевозчиков.

Нужны комплексные решения

Также в ходе заседания обсуждались вопросы дальнейшего развития региональных планов комплексного транспортного обслуживания, консолидация маршрутных сетей муниципальных и межмуниципальных перевозок.

Доклад, который будет представлен на заседании президиума Госсовета, должен быть ориентирован именно на поиск комплексных решений, отметил руководитель рабочей группы, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Заместитель министра транспорта, руководитель редакционной группы Николай Асаул представил предварительные предложения по структуре доклада рабочей группы и его основным разделам.

Непосредственную работу над самим текстом доклада будет вести рабочая группа президиума Госсовета, в состав которой включен министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Определить региональную специфику

— Участие в деятельности рабочей группы крайне важно, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – С одной стороны, это возможность непосредственно донести особенности функционирования и развития транспортной системы региона, например, в части железнодорожных пригородных и речных перевозок, с другой – внимательно изучить успешный опыт других регионов, который может быть адаптирован и в нашей области.

Стоит отметить, что предложения субъектов федерации в доклад Госсовета необходимо сформулировать до 25 апреля. Но прежде правительство региона намерено обсудить возможные предложения с перевозчиками.

— Для нас важно услышать мнение участников рынка, понять, насколько наша региональная проблематика специфична либо же она характерна и для других краев и областей, – подчеркнул Алексей Алсуфьев.

Встреча с перевозчиками намечена на конец марта.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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