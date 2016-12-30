Поморская филармония приглашает на экскурсии по Кирхе

В новом году камерный зал Поморской филармонии вновь готов принимать не только любителей музыки, но и туристов. Гостей Архангельска ждёт экскурсионная программа «Музыкальная жемчужина Русского Севера».

Новый экскурсионный продукт филармония разработала в сотрудничестве с региональным туристско-информационным центром.

— Историческое здание теперь «открыто» для туристов, – заявил директор учреждения культуры Василий Ларионов.

Идея увлекательного путешествия по Кирхе была воплощена в жизнь в уходящем году. Были организованы около десятка экскурсий для иностранных гостей города, российских туристических групп и школьников из районов области.

В планах у филармонии – создать в Кирхе постоянно действующую экспозицию об истории Немецкой слободы.

— Архангельск привлекает российских и зарубежных туристов как культурный и исторический центр Севера России. Органный зал Поморской филармонии является одной из «визитных карточек» нашего региона. Очень важно, чтобы это богатое культурное наследие работало на развитие туристического потенциала области, – подчеркнула заместитель министра культуры по развитию туризма Светлана Зеновская.

Управления развития туризма министерства культуры Архангельской области