В Коряжме протестируют нормы ГТО для людей с инвалидностью

2 июня в городе бумажников впервые пройдет II летняя сурдспартакиада.



Участие в соревнованиях примут команды Северодвинска, Коряжмы и Котласа. Спортсмены будут оспаривать звания сильнейших в легкой атлетике, дартс, стрельбе и настольном теннисе.

Состязания пройдут на базе стадиона «Труд», спортивного комбината «Олимп» и школы № 7. Все спортплощадки находятся в шаговой доступности, что удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в региональном Центре развития адаптивного спорта.

По решению Министерства спорта РФ Архангельская область вошла в число 14 субъектов Российской Федерации, где будут апробированы нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди людей с ограниченными возможностями.

Соревнования проводятся Федерацией спорта глухих Архангельской области при финансовой поддержке регионального Центра развития адаптивного спорта.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области