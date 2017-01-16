Услуги Росреестра можно получить в любом из многофункциональных центров региона

С развитием сети многофункциональных центров на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа увеличилась доля услуг Росреестра, предоставляемых в МФЦ.

В настоящее время на территории Архангельской области осуществляется прием и выдача документов в 30 офисах МФЦ и 95 обособленных рабочих местах.

На территории Ненецкого автономного округа функционируют офисы МФЦ в Нарьян-Маре и посёлке Искателей, для удобства заявителей осуществляется выездной прием.

В 2016 году возросла популярность услуг Росреестра, оказываемых МФЦ. За прошедший год ими воспользовались более 59 % от общего количества получателей услуг по кадастровому учету недвижимого имущества, 80 % – по предоставлению сведений государственного кадастра недвижимости, 87 % – по предоставлению сведений из ЕГРП, 85 % – по государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество и сделок с ним.

При этом в 2016 году филиалом Кадастровой палаты достигнут плановый показатель «дорожной карты» по организации предоставления государственных услуг Росреестра, оказываемых в МФЦ (80 %).

Кадастровая палата осуществляет мониторинг оказываемых услуг посредством опроса заявителей по основным критериям качества и доступности государственных услуг Росреестра. Вежливость и компетентность сотрудников МФЦ, а также комфортность условий в офисах МФЦ была оценена заявителями положительно.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО