16 фактов 2016-го

2016 год стал для Архангельской области прорывным. Десятки миллиардов инвестиций, глобальные экономические проекты, исторические и культурные события национального масштаба. Перед вами – 16 фактов 2016 года.

Арктика

Регион возвращает себе исторический статус центра освоения Арктики. Правительство России приняло решение о проведении в Архангельске международного форума «Арктика – территория диалога».

Подписано соглашение с компанией «Оборонлогистика» об организации высокоширотных перевозок. На уровне Минобороны принято решение о строительстве в Архангельске транспортно-логистического центра

Наука

В Архангельской области начал работать Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики Российской академии наук. Всего таких центров будет создано десять. Первый появился в столице Поморья.

Экономика

За девять месяцев 2016 года объём инвестиций в основной капитал составил 41 с половиной миллиард рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Недра

Объёмы добычи полезных ископаемых увеличились почти на 15 процентов. Крупнейший проект ближайшего будущего – освоение Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на Новой Земле.

Леспром

Рост производства пеллет в регионе составил более 20 процентов. Архангельская область занимает лидирующие позиции в стране по производству топливных гранул. Задача номер один на сегодняшний день – лесовосстановление.

Дороги

На дороги области выделено почти два миллиарда рублей. Завершено строительство развязки на подъезде к Архангельску. Открыта автотрасса на Республику Коми. Отремонтировано 106 километров региональных дорог. Построено три моста, отремонтировано – 18. Задача на ближайший год: завершение реконструкции трассы Брин-Наволок – Плесецк – Каргополь.





Строительство

В рамках третьего этапа программы расселения аварийного жилья до 31 декабря 2016 года в Поморье новоселье справят 3970 человек. Будет расселено почти 65 тысяч квадратных метров «аварийки». В 2017 году регион должен полностью завершить программу.

Образование

В районах области открыты семь детских садов. Сданы в эсплуатацию три школы: в городе Мирный, Согре и Урдоме. Новая задача – реализация крупнейшей федеральной программы строительства школ. Цель – сформировать новую образовательную среду и уйти от обучения в две смены.





Агропром

Возобновила работу Котласская птицефабрика. Инвестор вложил в предприятие более 200 миллионов рублей. До конца года производство яиц будет доведено до полумиллиона штук в сутки.

Здоровье

В четырёх клиниках Поморья появились комфортные и современные регистратуры. Система «электронной очереди» и новая философия предусмотрительного отношения к посетителям делают получение медицинской помощи удобным и доступным.

Соцзащита

Более семи миллиардов рублей направлено на предоставление мер социальной поддержки. Продлён региональный материнский капитал, началась выплата пособий женщинам, родившим первого ребёнка до 24 лет. Северянам старше 70 лет выплачиваются компенсации взносов за капремонт.

Госуслуги

Завершено формирование региональной сети многофункциональных центров. Сегодня на территории области действует 29 офисов «Мои документы». 10 из них открыты в 2016 году.

Спорт

Введены в строй крытый каток с искусственным льдом в Северодвинске, физкультурно-оздоровительный комплекс в Котласе и лыжероллерная трасса в Малых Корелах. Выделены средства на строительство 25 спортплощадок. Большинство из них откроются уже в 2017 году.

Туризм

Открыто 38 новых объектов гостеприимства, в том числе шесть гостиниц и хостелов, шесть гостевых домов, две базы отдыха,12 кафе и ресторанов. Поморье 17 раз принимало иностранные лайнеры. В круизах по Белому морю приняли участие две с половиной тысячи туристов.

Память

Событием всемирного масштаба стало празднование 75-летия прихода в Архангельск первого союзного конвоя. «Дервиш» собрал в столице Поморья представителей всех стран антигитлеровской коалиции. Участие в праздновании юбилея приняли более 80 ветеранов, в том числе – 42 участника союзных конвоев.

Культура

Завершением года стало культурное событие национального масштаба. Архангельск впервые принял всероссийскую выставку «Лики России». Она объединила более шести тысяч произведений художников, скульпторов и народных мастеров со всей России – от Москвы до Дальнего Востока.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области