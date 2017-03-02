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Поморье представит на форуме «Арктика – территория диалога» проект опорной зоны в Архангельске

2 марта 10:50 Арктика – территория диалога Арктика Транспорт

Проект создания в регионе опорной зоны «Архангельская» планируется представить на международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», который пройдет 29-30 марта, рассказал РИА Новости губернатор Поморья Игорь Орлов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Речь идёт о создании серьёзной логистической структуры, которая будет работать в Архангельске для обеспечения координация всех участников деятельности в Арктике. Всего в РФ планируется создание восьми таких опорных зон.

— Они будут формировать ареалы активности в Арктической зоне РФ, которые дадут импульс развития этого региона в целом. Это и развитие морских путей, портов, железных и автомобильных дорог. Мы будем об этом говорить, и, думаю, мы сможем достичь решений, которые продвинут нас на пути реализации этих задач, – сказал глава Архангельской области.

Кроме того, регион представит на форуме и другие региональные инициативы. В частности, возможности единственного в Арктической зоне РФ федерального университета – САФУ и проект глубоководного порта, строительство которого планируется вести в рамках концессионного соглашения с привлечением иностранных инвестиций.

Игорь Орлов подчеркнул:

«Сегодня Арктика интересует многих, поэтому мы ведем переговоры и с инвесторами из стран-наблюдателей Арктического региона. Я думаю, мы сможем найти решение, потому что мы уже сделали ту часть пути, которая называется декларация о намерениях инвестировать, ведём геодезические исследования, чтобы оценить возможные затраты в том месте, которое мы выбираем».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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