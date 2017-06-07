За пять месяцев этого года в Поморье состоялось 39 лесных аукционов для малого и среднего бизнеса на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений.

По информации министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, продано 166 делянок в 15 лесничествах региона.

Общий объём древесины в поддержку малого и среднего предпринимательства составил 300 тыс кубометров.

Наибольшие объёмы реализовали Вилегодское, Березниковское (Виноградовский район), Приозёрное (Плесецкий район), Каргопольское и Верхнетоемское лесничества.

По оперативным данным, общий объём поступлений в федеральный и областной бюджеты по результатам лесных торгов для малого и среднего бизнеса Поморья превысил 82 млн рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области