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Лес для малого бизнеса: с начала года – 300 тысяч кубометров

7 июня 10:30 Леспром Бизнес Бюджет

За пять месяцев этого года в Поморье состоялось 39 лесных аукционов для малого и среднего бизнеса на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений. 

По информации министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, продано 166 делянок в 15 лесничествах региона.

Общий объём древесины в поддержку малого и среднего предпринимательства составил 300 тыс кубометров.

Наибольшие объёмы реализовали Вилегодское, Березниковское (Виноградовский район), Приозёрное (Плесецкий район), Каргопольское и Верхнетоемское лесничества.

По оперативным данным, общий объём поступлений в федеральный и областной бюджеты по результатам лесных торгов для малого и среднего бизнеса Поморья превысил 82 млн рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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