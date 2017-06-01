Совершенствуется законодательство в сфере поддержки деятельности трудовых отрядов

На майской сессии областного Собрания приняты комплексные изменения в областной закон «О государственной поддержке деятельности молодёжных трудовых отрядов и студенческих отрядов в Архангельской области».



Изменения разработаны правовым департаментом администрации губернатора и правительства области с учётом практики поддержки деятельности трудовых отрядов в области и других субъектах России, а также мнения членов отрядов.

Областной закон позволил создать с 2013 года правовую основу для деятельности трудовых отрядов, которые в настоящий момент включают в себя более 1 000 молодых людей (5 % от всей молодежи региона).

В области действуют 42 трудовых отряда: 22 строительных, 6 педагогических, 4 медицинских, 2 отряда энергетиков, 2 отряда проводников, 2 отряда охраны правопорядка, отряд спасателей, поисковый отряд, сельскохозяйственный отряд и сервисный отряд.

В последнее время активно развивается деятельность медицинских отрядов. К примеру, медицинский отряд «32» работает в клиниках Ухты. Медицинский отряд «Вита» оказывает помощь в медсанчасти «Северстали» в Череповце. Члены медицинского отряда «Здравотряд» трудятся в Первой городской клинической больнице имени Е.Е. Волосевич Архангельска.

Итоги деятельности и перспективы развития трудовых отрядов были предметом обсуждения на «круглом столе», состоявшимся в ноябре прошлого года по инициативе комитета АОСД по молодёжной политике и спорту.

В результате обсуждения принято решение о расширении перечня видов трудовых отрядов за счёт включения в него медицинских отрядов.

С учётом сложившейся практики деятельности трудовых отрядов законопроектом предлагается распространить этот опыт на археологические, промышленные, экологические и культурно-массовые отряды.

Как отметил директор правового департамента Игорь Андреечев, законопроект также направлен на совершенствование механизма поддержки деятельности трудовых отрядов.

Вводится реестр организаций, создающих рабочие места для трудовых отрядов, и определяется порядок его ведения. Это будет способствовать эффективности поиска временной работы для членов трудовых отрядов различной направленности.



Для обеспечения эффективной поддержки определён порядок формирования и ведения реестра трудовых отрядов и их правовой статус. Также установлен алгоритм предоставления отчётности об их деятельности.

Теперь у региональных министерства здравоохранения и министерства строительства и архитектуры появилась возможность оказания содействия членам трудовых отрядов в поиске для них временных рабочих мест.

Ключевые вопросы, связанные с деятельностью трудовых отрядов на территории области, будут предметом рассмотрения на заседаниях профильного совета при губернаторе области.

Правовой департамент администрации Губернатора и Правительства Архангельской области