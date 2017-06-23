Отдыхающим «Беломорья» и «Родника» рассказали об основах финансовой безопасности

20 июня в санатории «Беломорье» прошёл «Вечер финансовой грамотности», а 21 июня пациенты центра реабилитации «Родник» стали учениками «Школы финансовой безопасности».

Прошедшие встречи еще раз показали, насколько часто пенсионеры попадают в неприятные, а иногда даже опасные ситуации, связанные с финансовыми вопросами. Причина не только в излишней доверчивости пожилых людей, но и в незнании элементарных правил финансовой безопасности.

Около ста отдыхающих преклонного возраста познакомились с правилами безопасного пользования банковскими картами, узнали, на что нужно обращать внимание при снятии наличных денег в банкомате и как не стать жертвой финансовых мошенников.

Своими знаниями с пенсионерами поделились дипломированные финансовые консультанты Дмитрий Баскаков и Юлия Шулепина, а также капитан внутренней службы УМВД России по Архангельской области Евгений Елфимов.

Напомним, что мероприятия для представителей старшего возраста являются частью региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области