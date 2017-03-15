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За расширением бизнес-контактов – на Петербургский Партнериат

15 марта 9:30 Бизнес Инвестиции Арктика
Фото предоставлено пресс-службой Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Фото предоставлено пресс-службой Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга

Делегация Архангельской области под руководством заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова принимает участие в работе XI Петербургского Партнериата малого и среднего бизнеса.

В этом году мероприятие проходит под общим девизом «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» и является ежегодным крупнейшим конгрессно-выставочным событием.

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, заместитель губернатора Архангельской области Виктор Иконников, первый вице-мэр города Ош Замирбек Аскаров, Чрезвычайный и 
полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Бахром Ашрафханов.

Виктор Иконников подчеркнул:

«Это важнейшая площадка для обмена опытом в вопросах развития малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга, Архангельской области и других регионов России, а также зарубежных стран».

Новые поставщики, новые заказы

Заместитель губернатора напомнил: Поморье во второй раз участвует в работе Партнериата. В прошлом году здесь успешно прошла презентация экономического потенциала региона, были установлены многочисленные Фото предоставлено пресс-службой Комитета по внешним связям Санкт-Петербургаделовые контакты.

Так, некоммерческое партнёрство «Красная Кузница» нашло новых поставщиков из Санкт-Петербурга, ООО «РК Инжиниринг» – заказчиков.

Три питерские компании вступили в ассоциацию поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» и сегодня привлечены к реализации проектов в Арктике.

В этом году Поморье представлено на Партнериате четырьмя компаниями: помимо «Красной Кузницы» участвуют ООО «ПК Интерстрой» (деревянное домостроение), ООО «Омела Групп» (малогабаритная вездеходная и сельскохозяйственная техника повышенной проходимости) и ООО «Корабел-Композит» (малогабаритные суда из композитных материалов).

Малый бизнес идёт на внешние рынки

На пленарном заседании Партнериата, посвящённом вопросам  поддержки экспорта, импортозамещения и улучшения делового климата, Виктор Иконников представил опыт региона:

«Основными экспортёрами в Архангельской области являются крупные предприятий Поморья. Поэтому поддержка необходима прежде всего малому и среднему бизнесу – как уже работающему, так и планирующему выход на внешние рынки».

Заместитель губернатора отметил: поддержка малого предпринимательства, в том числе ориентированного на экспорт, проводится в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2020 годы)».

Этот документ, в частности, предусматривает обеспечение участия малого и среднего бизнеса в межрегиональных, всероссийских и международных выставках и ярмарках.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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