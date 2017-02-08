Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Игорь Орлов вручил первые Ломоносовские стипендии первокурсникам САФУ

8 февраля 17:15 Губернатор Молодежь
Ломоносовская стипендия была учреждена губернатором в рамках Ломоносовского приема по приоритетным для экономики специальностям
Ломоносовская стипендия была учреждена губернатором в рамках Ломоносовского приема по приоритетным для экономики специальностям

Церемония, приуроченная к Дню российской науки, состоялась в научно-образовательном центре «Ломоносовский дом». 

Напомним, Ломоносовские стипендии вручаются впервые в истории Архангельской области. Они были учреждены по инициативе губернатора Игоря Орлова в рамках целевого приёма на приоритетные для экономики региона направления и специальности.

— Поддержать молодых людей, которые готовы реализовывать нестандартные Цель Ломоносовской стипендии – содействовать удовлетворению потребностей в квалифицированных кадрах с высшим профессиональным образованием, стимулировать обучение лучших выпускников школ в  вузах, расположенных в Архангельской области.идеи, изобретения и открытия, – это важнейшая государственная задача, – подчеркнул Игорь Орлов.

Губернатор поздравил всех учёных с профессиональным праздником и выразил уверенность, что архангельская земля ещё подарит России исследователей уровня Михаила Ломоносова и Николая Лавёрова.  

Ломоносовская стипендия выплачивается студентам первого курса, набравшим максимальное количество баллов по результатам единого государственного экзамена.

В 2016–2017 учебном году установлены первые 19 стипендий по образовательным программам:

  • техника и технологии строительства;
  • электро- и теплоэнергетика;
  • ядерная энергетика и технологии;
  • машиностроение;
  • химические технологии;
  • промышленная экология и биотехнологии;
  • прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;
  • техника и технологии наземного транспорта;
  • техника и технологии кораблестроения и водного транспорта;
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Образование

8 февраля

Игорь Орлов вру­чил пер­вые Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии пер­вок­ур­сни­кам САФУ

8 февраля

Жур­на­лис­там регио­на рас­ска­жут о под­гот­ов­ке к пер­вому регио­наль­ному чем­пи­она­ту WorldSkills

7 февраля

Супер­ком­пью­теры в науке и жиз­ни: в САФУ откры­лась науч­но-прак­тич­ес­кая школа

7 февраля

Пер­вые Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии вру­чат в День рос­сийс­кой науки

6 февраля

Стать волон­тё­ром фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» можно до 15 февраля

6 февраля

Игорь Орлов встре­тил­ся с минис­тром образо­ва­ния и науки РФ Оль­гой Василье­вой

6 февраля

Мороз про­длил выход­ные: в неко­торых шко­лах Поморья отмене­ны занятия

3 февраля

Педа­гоги и школь­ники Поморья могут стать участ­ни­ками фес­тива­ля «Хра­ни огонь род­ного очага»

3 февраля

Игорь Ску­бен­ко: «Доп­ол­нитель­ное образо­ва­ние не зна­чит вто­рос­теп­ен­ное»

3 февраля

«Вычис­ле­ния на Grid сис­тем­ах»: в САФУ прой­дёт меж­дуна­род­ная науч­но-прак­тич­ес­кая школа

2 февраля

В Архан­гель­ске нача­ла рабо­ту про­фори­ен­тац­ион­ная выставка для молодёжи

2 февраля

Круп­ные ком­па­нии гото­вы под­дер­жать регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills

1 февраля

130 школь­ни­ков и сту­ден­тов Поморья участ­во­вали во вто­ром этапе выпуск­но­го сочинения

1 февраля

Олим­пи­ада «Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва»: стали известны имена участ­ни­ков III сезона

1 февраля

Школь­ни­ков Поморья приг­лаша­ют на выставку «Нау­ка, образо­ва­ние и карьера»

30 января

Поморье гото­вит­ся к пер­вому регио­наль­ному чем­пи­она­ту WorldSkills Russia

28 января

«Пле­сецк» запус­тит раке­ту в честь юби­лея региона

28 января

Образцо­вая школа – в кос­мич­ес­кой гавани

27 января

В шко­лах Поморья про­хо­дят спе­циаль­ные уроки безо­пас­ности

Похожие новости

8 февраля Образование

Игорь Орлов вру­чил пер­вые Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии пер­вок­ур­сни­кам САФУ

7 февраля Образование

Пер­вые Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии вру­чат в День рос­сийс­кой науки

2 февраля Образование

В Архан­гель­ске нача­ла рабо­ту про­фори­ен­тац­ион­ная выставка для молодёжи

25 января Губернатор

Луч­шие учё­ные и сту­ден­ты Поморья получи­ли имен­ные губер­нат­ор­ские стипендии

24 января Общество

Мин­лесп­ром регио­на и САФУ выявят перс­пе­ктив­ные кадры

19 января Культура

Театр кукол «Сюр­приз» полу­чил Гран-при меж­дуна­род­ного фес­тива­ля «Dreamfest»

17 января Образование

Начал­ся отбор участ­ни­ков на III моло­дёж­ный форум «Аркти­ка. Сде­лано в России»

16 января Образование

В Архан­гель­ской области сос­то­ял­ся фес­тиваль робо­тот­ех­ники «RoboSTEM 2017»

30 декабря Образование

Все­рос­сийс­кий фес­тиваль школь­ных средств мас­со­вой информа­ции приг­лаша­ет участ­ни­ков

27 декабря Образование

Школь­ни­ков и сту­ден­тов приг­лаша­ют при­нять учас­тие в про­грамме «Арт-Про­фи форум»

20 декабря Образование

Кот­лаша­нин Конс­та­нтин Рома­нюк – луч­ший моло­дой элект­ро­мон­тёр Архан­гель­ской области

16 января Общество

Аплод­ис­менты – молодым!

22 декабря Губернатор

Моло­дёжь Поморья под­ве­дет итоги года на тра­дици­он­ном губер­нат­ор­ском приёме

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия