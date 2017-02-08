Игорь Орлов вручил первые Ломоносовские стипендии первокурсникам САФУ

Церемония, приуроченная к Дню российской науки, состоялась в научно-образовательном центре «Ломоносовский дом».
Напомним, Ломоносовские стипендии вручаются впервые в истории Архангельской области. Они были учреждены по инициативе губернатора Игоря Орлова в рамках целевого приёма на приоритетные для экономики региона направления и специальности.
— Поддержать молодых людей, которые готовы реализовывать нестандартные Цель Ломоносовской стипендии – содействовать удовлетворению потребностей в квалифицированных кадрах с высшим профессиональным образованием, стимулировать обучение лучших выпускников школ в вузах, расположенных в Архангельской области.идеи, изобретения и открытия, – это важнейшая государственная задача, – подчеркнул Игорь Орлов.
Губернатор поздравил всех учёных с профессиональным праздником и выразил уверенность, что архангельская земля ещё подарит России исследователей уровня Михаила Ломоносова и Николая Лавёрова.
Ломоносовская стипендия выплачивается студентам первого курса, набравшим максимальное количество баллов по результатам единого государственного экзамена.
В 2016–2017 учебном году установлены первые 19 стипендий по образовательным программам: