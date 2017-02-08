Игорь Орлов вручил первые Ломоносовские стипендии первокурсникам САФУ

Ломоносовская стипендия была учреждена губернатором в рамках Ломоносовского приема по приоритетным для экономики специальностям

Церемония, приуроченная к Дню российской науки, состоялась в научно-образовательном центре «Ломоносовский дом».

Напомним, Ломоносовские стипендии вручаются впервые в истории Архангельской области. Они были учреждены по инициативе губернатора Игоря Орлова в рамках целевого приёма на приоритетные для экономики региона направления и специальности.

— Поддержать молодых людей, которые готовы реализовывать нестандартные Цель Ломоносовской стипендии – содействовать удовлетворению потребностей в квалифицированных кадрах с высшим профессиональным образованием, стимулировать обучение лучших выпускников школ в вузах, расположенных в Архангельской области.идеи, изобретения и открытия, – это важнейшая государственная задача, – подчеркнул Игорь Орлов.

Губернатор поздравил всех учёных с профессиональным праздником и выразил уверенность, что архангельская земля ещё подарит России исследователей уровня Михаила Ломоносова и Николая Лавёрова.

Ломоносовская стипендия выплачивается студентам первого курса, набравшим максимальное количество баллов по результатам единого государственного экзамена.



В 2016–2017 учебном году установлены первые 19 стипендий по образовательным программам:

техника и технологии строительства;



электро- и теплоэнергетика;



ядерная энергетика и технологии;



машиностроение;



химические технологии;



промышленная экология и биотехнологии;



прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;



техника и технологии наземного транспорта;



техника и технологии кораблестроения и водного транспорта;



сельское, лесное и рыбное хозяйство.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области