В Архангельске пройдет автограф-сессия с участием известных спортсменов Поморья

Автографы знаменитостей можно будет получить 1 октября на Красной пристани на большом спортивном празднике, приуроченном к Всероссийскому дню ходьбы.

В автограф-сессии примут участие мастер спорта России по лыжным гонкам, призёр чемпионата России Алексей Шемякин, мастер спорта России по лыжным гонкам, призёр первенства России, член сборной России Екатерина Ядовина, мастер спорта России по легкой атлетике, призёр чемпионата России, член сборной России Дмитрий Фалев и легендарный хоккеист, многократный чемпион России, обладатель Кубка мира по ринк-бенди, чемпион мира Игорь Гапанович.

Гости спортивного праздника смогут не только получить автографы своих спортивных кумиров, но и задать им вопросы и сделать фото на память.

Напомним, спортивный фестиваль, приуроченный ко Всероссийскому дню ходьбы, начнётся 1 октября в полдень.

С 12:00 до 15:00 на Красной пристани знаменитые северные спортсмены проведут «Зарядку с чемпионом», именитые мастера боевых искусств – открытые тренировки, болельщики хоккейного клуба «Водник» – флэшмоб в поддержку коллектива.

Для зрителей будут организованы показательные выступления хореографических коллективов, конкурсы и викторины.

Кульминацией станет общий старт участников на 3 000 метров.

Для зрителей будет организована полевая кухня с кашей и горячим чаем.

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы в Архангельске, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте Олимпийскаястрана.рф. Кроме того, регистрация участников будет проходить с 14:00 до 15:00 на месте проведения мероприятия.

Агентство по спорту Архангельской области