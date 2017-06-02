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Поморских дельфийцев чествовали в Архангельске в День защиты детей

2 июня 12:30 Общество Молодежь

Стало хорошей традицией 1 июня чествовать талантливых представителей молодого поколения Поморья – членов областной сборной на Дельфийских играх.

Напомним, в апреле в Екатеринбурге прошли XVI Дельфийские игры России и XII Дельфийские игры государств-участников СНГ. В эти же дни в здесь состоялся Евразийский Дельфийский фестиваль.

В официальном командном первенстве игр Архангельска область заняла 14 место среди 76 субъектов РФ. Юные дельфийцы Поморья вошли в состав национальной сборной на Дельфийских играх государств-участников СНГ.

Тех, кто представлял наш регион на этих масштабных состязаниях, от имени главы региона приветствовала заместитель председателя правительства Екатерина Прокопьева:

«Вы – наши герои. Я благодарю вас за смелость, упорство и талант, выражаю признательность вашим педагогам и родителям. Здесь, на архангельской земле продолжают рождаться и расти талантливые ребята, которыми мы все гордимся».

Талантливую молодежь поздравили министр образования Игорь Скубенко и министр культуры Вероника Яничек.

Победители и участники конкурса получили благодарности губернатора Архангельской области, ведомственные благодарственные письма были вручены победителям и участникам игр, их педагогам, а также тем, кто помогал в подготовке участия делегации Поморья в играх.

Представитель Дельфийского комитета России Галина Косырева  поблагодарила правительство Архангельской области за поддержку регионального фестиваля «Таланты Поморья».

В состав участников дельфийского движения были торжественно включены заместитель председателя правительства Екатерина Прокопьева и начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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