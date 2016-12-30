Итоги года: на закупку и ремонт медицинского оборудования направлено более 140 миллионов

Свыше 141 миллиона было направлено в Поморье на приобретение медицинского оборудования для 13 государственных медицинских организаций региона. На эти средства также был проведён ремонт медицинского оборудования в четырех учреждениях здравоохранения области.

Среди нового медицинского оборудования – рентгеновская хирургическая установка, УЗИ-аппарат, флюорограф и цифровой рентген для первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич, портативный ультразвуковой аппарат для Коряжемской больницы.

Для Архангельской областной больницы закуплен цифровой рентгеновский комплекс на три рабочих места, для Северодвинской городской больницы №1 – цифровой рентгеновский аппарат; для Ильинской ЦРБ – аппарат УЗИ, для онкологического диспансера – лапароскопическая стойка и многое другое.

Кроме этого, в течение года в ряде учреждений здравоохранения проводились ремонтные работы и внедрялись новые проекты. Так, к проекту «Поликлиника начинается с регистратуры» присоединились четыре учреждения: Архангельская городская клиническая поликлиника № 1, Северодвинская городская больница № 2, Новодвинская ЦГБ и областная офтальмологическая клиника.

В регистратурах проведён капитальный ремонт, в холлах размещены информационные стенды и расписание приемов врачей. Очередь к регистраторам из «живой» превратилась в электронную: взяв талончик с номерком, пациент ждет, расположившись на диване. При этом ожидание длится в среднем не более десяти минут.

Электронный мониторинг позволяет администрации учреждения в любой момент проверить, в каком окне затягивается время ожидания и как распределяется очередь.

Также в 2016 году достроен и введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в деревне Одиночка Приморского района, после масштабного ремонта открыт операционный блок первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич, отремонтирована женская консультация в Вельской ЦРБ.

Министерство здравоохранения Архангельской области