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Государственная Дума не поддержала профориентацию по отпечаткам пальцев

14 июля 13:15 Общество Труд
Регионы активно делились с коллегами своими наработками по профориентационной работе.
Регионы активно делились с коллегами своими наработками по профориентационной работе.

В Москве состоялся III всероссийский форум по профориентации молод`жи «Zaсобой», который объединил 86 представителей из 54 регионов России. Участниками мероприятия стали специалисты, в ведении которых находится организация профориентационной работы.

Развитие системы профориентации способствует сокращению уровня безработицы в молодёжной среде и увеличивает число выпускников, которые делают выбор профессии осознанно. Это также повышает процент выпускников вузов, которые трудоустраиваются по специальности.

— Форумы «Zaсобой» проводятся для того, чтобы представить и обсудить передовые практики работы и в дальнейшем распространить положительный опыт, – отметила представитель Архангельской области на форуме, консультант регионального министерства труда, занятости и социального развития Ольга Вохтомина. – Это даёт нам возможность сделать свою работу эффективнее.

На форуме неоднократно высказывались предложения о необходимости использования в профориентационной работе современных инструментов, которые отвечают интересам молодёжи.

Так, участники форума обратились в Минобрнауки и Минтруд России с инициативой создания информационно-модульной системы по профориентации, которая должна содержать необходимую информацию о профессиях, учебных заведениях, состоянии рынка труда, а также инструментарий для профессиональной диагностики.

Ключевая экспертная дискуссия по вопросам совершенствования механизмов организации профориентационной работы в общеобразовательных организациях проходила в Государственной Думе РФ.

Участники дискуссии отметили необходимость создания центра оценки эффективности систем профориентационной работы и принятия на федеральном уровне стратегии по профессиональному самоопределению молодёжи. Это необходимо, так как в последние годы участились случаи использования лже-инструментов организации такой деятельности, например, профориентация по отпечаткам пальцев.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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