За преданность делу

Работников судостроительной отрасли, оборонной промышленности, деятелей искусств, педагогов, представителей социальной защиты, агропрома, энергетического комплекса и добывающей промышленности в торжественной обстановке приветствовал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Он поблагодарил собравшихся за высокие трудовые достижения, за вклад в развитие Архангельской области и страны, за пример самоотдачи и преданности делу.

Первым в списке награждаемых стоит человек, отработавший в судостроительной отрасли 43 года. Это Алексей Иванов, слесарь-монтажник ПО «Севмаш», Герой Труда Российской Федерации. Свою награду он получил из рук Президента Российской Федерации в Кремле. В Архангельске – искренние поздравления и слова благодарности, а также памятный подарок от губернатора.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность Орденом Дружбы награждён художественный руководитель Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов.

Более 40 лет творческой деятельности Дмитрия Лохова связано с театром кукол. За десятилетия работы его трудами был создан уникальный творческий коллектив, заслуженно пользующийся любовью и уважением зрителей.

Архангельский театр кукол первым в стране стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» среди театров кукол за спектакль «Вертеп», поставленный Дмитрием Лоховым в 1996 году. В 2003 году его спектакль «Хамлет, датский принц» также был выдвинут на премию «Золотая маска» и стал лауреатом в номинации «Куклы. Работа актера».

Почётного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» удостоена директор опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Ольга Богданова.

Под её руководством в 1996 году в Архангельской области было создано первое учреждение, предлагающее комплекс услуг по обучению, лечению и социальной адаптации детей с детским церебральным параличом любой степени тяжести и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Важнейшим достижением центра является помощь семьям с «особыми» детьми.

Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд объявлена руководителю филиала Селецкой школы Холмогорского района Елене Поповой и учителю физики Ягринской гимназии Игорю Рогушину.

Среди тех, кто получил ведомственные награды, целая плеяда представителей агропромышленного комплекса Архангельской области: глава крестьянского хозяйства из Красноборского района Нина Пиликина, работники АО «Важское» Валентина Полоскова и Сергей Сухопаров, начальник управления финансов, экономики и прогнозирования регионального министерства Ирина Исаева.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Архангельской области решением Совета Федерации почётной грамотой награждено АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».

Отдельных слов благодарности губернатора Игоря Орлова и аплодисментов всех собравшихся на торжественной церемонии были удостоены молодые ребята, проявившие мужество, стойкость и героизм при оказании помощи пострадавшим. Это Олег Мишин, Александр Дунаев, Иван Трубников, Даниил Чернявский, Евгений Станиславский и Максим Гладких. Все они стали лауреатами всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области