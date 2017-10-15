Игорь Орлов поздравил дорожников Поморья с профессиональным праздником

Уважаемые работники дорожного хозяйства, дорогие ветераны отрасли!Примите поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня нашу жизнь трудно представить без высоких скоростей и современного автотранспорта. Развитие экономики и социальной сферы невозможно без высококачественной транспортной инфраструктуры.

Но комфорт пассажиров, скорость доставки самых необходимых грузов, безопасность движения – всё это зависит от качества дорог. А стало быть, от труда и профессионализма всех тех, кто строит новые трассы, обслуживает и ремонтирует уже существующие дороги.

Сегодня в дорожной сфере Архангельской области занято свыше трёх тысяч профессионалов своего дела. Плодами их трудов пользуются, без преувеличения, все жители и гости Поморья.

В этом году благодаря самоотверженному труду дорожников выполнено поручение Президента России: завершена реконструкция региональной части автомобильной дороги Брин-Наволок–Плесецк–Каргополь–Вытегра.

Построены мост через реку Устья в Устьянском районе, объезд города Котласа от моста через Малую Северную Двину, активными темпами продолжается работа по асфальтированию грунтовых участков региональной автодороги Усть-Вага–Ядриха.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за высокий профессионализм и ответственность, за неравнодушие к своему делу. Нет никаких сомнений в том, что вы и впредь столь же качественно и оперативно будете выполнять все поставленные задачи.

Пусть в ваших домах царит тепло и уют! Счастья, благополучия и новых свершений!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов