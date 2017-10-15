Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Игорь Орлов поздравил дорожников Поморья с профессиональным праздником

15 октября 9:00 Транспорт Строительство дорог
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Уважаемые работники дорожного хозяйства, дорогие ветераны отрасли!Примите поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня нашу жизнь трудно представить без высоких скоростей и современного автотранспорта. Развитие экономики и социальной сферы невозможно без высококачественной транспортной инфраструктуры.

Но комфорт пассажиров, скорость доставки самых необходимых грузов, безопасность движения – всё это зависит от качества дорог. А стало быть, от труда и профессионализма всех тех, кто строит новые трассы, обслуживает и ремонтирует уже существующие дороги.

Сегодня в дорожной сфере Архангельской области занято свыше трёх тысяч профессионалов своего дела. Плодами их трудов пользуются, без преувеличения, все жители и гости Поморья.

В этом году благодаря самоотверженному труду дорожников выполнено поручение Президента России: завершена реконструкция региональной части автомобильной дороги Брин-Наволок–Плесецк–Каргополь–Вытегра.

Построены мост через реку Устья в Устьянском районе, объезд города Котласа от моста через Малую Северную Двину, активными темпами продолжается работа по асфальтированию грунтовых участков региональной автодороги Усть-Вага–Ядриха.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за высокий профессионализм и ответственность, за неравнодушие к своему делу. Нет никаких сомнений в том, что вы и впредь столь же качественно и оперативно будете выполнять все поставленные задачи.

Пусть в ваших домах царит тепло и уют! Счастья, благополучия и новых свершений!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

Губернатор

15 октября

Игорь Орлов поздра­вил дорож­ни­ков Поморья с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

13 октября

Сог­лаше­ние о кон­цес­сии МУП «Водо­ка­нал» может быть заключе­но уже в этом году

13 октября

Про­ект бюд­жета Поморья на 2018 год: осно­вные пара­мет­ры и социаль­но зна­чимые акценты

13 октября

Актуаль­ный диа­лог: руко­води­тели «райо­нок» обсуди­ли с гла­вой регио­на перс­пе­ктивы раз­ви­тия тер­рито­рий

13 октября

В Архан­гель­ске откры­лась выставка о тру­до­вой биог­ра­фии Поморья

12 октября

Игорь Орлов под­дер­жал главу Архан­гель­ска в реше­нии судь­бы городс­ко­го цирка

12 октября

Игорь Орлов: «Сни­же­ние рей­довых меро­прия­тий в лесу недо­пус­тимо»

12 октября

На муни­ципаль­ном уров­не сок­раща­ет­ся коли­чес­тво нару­ше­ний при пре­дос­тавле­нии све­де­ний о доходах

11 октября

Архан­гельск готов стать цен­тром обслу­жи­ва­ния судов в Север­ном рыбо­хоз­яйс­тве­нном бассейне

11 октября

Эко­но­ми­ка регио­на: про­гноз позит­ив­ный

11 октября

Рей­тинг Минэ­кон­ом­разви­тия Рос­сии: эффек­тив­ность МФЦ Поморья получи­ла высо­кую оценку

10 октября

Про­дук­ция вель­чан удос­то­ена высшей наг­рады «Золо­той осени»

9 октября

Гла­вам муни­ципа­ли­те­тов рас­ска­зали об отборе инвестку­ра­то­ров в Архан­гель­ской области

7 октября

Игорь Орлов поздра­вил работ­ни­ков сель­ского хоз­яйс­тва Поморья

5 октября

Осенью этого года около 1500 севе­рян будут приз­ваны в армию

5 октября

Губер­на­тор Архан­гель­ской области Игорь Орлов поздра­вил педа­го­гов с Днём учителя

4 октября

«Золо­тая осень»: на ВДНХ предс­та­влена луч­шая про­дук­ция аграри­ев Поморья

3 октября

Глава регио­на выра­зил собо­лез­нова­ния в связи со смер­тью Люд­милы Кру­ти­ко­вой-Аб­рамо­вой

3 октября

Игорь Орлов: «Уве­рен, новое поруче­ние Пре­зи­ден­та Алек­сандр Цыбуль­ский выпол­нит достойно»

Похожие новости

15 октября Губернатор

Игорь Орлов поздра­вил дорож­ни­ков Поморья с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

11 октября Губернатор

Архан­гельск готов стать цен­тром обслу­жи­ва­ния судов в Север­ном рыбо­хоз­яйс­тве­нном бассейне

22 сентября Губернатор

Китай заин­тере­со­ван в сот­рудни­чес­тве с Поморьем в сфере мор­ских перевозок

19 сентября Губернатор

Игорь Орлов: «Пору­че­ния Пре­зи­ден­та нап­равле­ны на раз­ви­тие транс­пор­та в Поморье»

29 августа Губернатор

Игорь Орлов: «Все­ми дос­тупны­ми спо­со­ба­ми бороть­ся с пьян­ст­вом за рулём»

28 августа Губернатор

Игорь Орлов потребо­вал деталь­но рас­смо­треть воп­росы безо­пас­ности на доро­гах области

19 августа Губернатор

На Солов­ках обсуди­ли перс­пе­ктивы реконст­рук­ции мест­но­го аэропорта

17 августа Губернатор

Стро­итель­ство «Бел­кому­ра» может стать пилот­ным про­ек­том инфраст­рук­тур­ной ипотеки

16 августа Губернатор

Игорь Орлов при­мет учас­тие в сове­ща­нии о раз­ви­тии транс­пор­та в СЗФО

7 октября Губернатор

Игорь Орлов поздра­вил работ­ни­ков сель­ского хоз­яйс­тва Поморья

4 октября Губернатор

«Золо­тая осень»: на ВДНХ предс­та­влена луч­шая про­дук­ция аграри­ев Поморья

1 октября Губернатор

Игорь Орлов поздра­вил зем­ля­ков с Днём пожило­го человека

22 сентября Губернатор

В поис­ках нес­тан­дар­тных решений

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия