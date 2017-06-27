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Минувшие выходные прошли в Архангельске под знаком повышения финансовой грамотности

27 июня 10:25 Финансовая грамотность Архангельск

В День молодежи и в День города в областном центре прошёл целый ряд мероприятий, посвящённых различным аспектам финансовой грамотности.

Так, в ходе квест-игры участникам было предложено найти выход из ситуации, которая может случиться с каждым, совершающим покупки в интернете: максимально быстро заблокировать банковскую карту, с которой злоумышленники начали снимать деньги.

Молодежь звонила в круглосуточную службу поддержки банка, после чего искала в квест-комнате данные, необходимые для блокировки карты: имя главного героя, его паспортные данные, номер карты и кодовое слово, которое держатель указывает при оформлении карты.

В День города для архангелогородцев и их гостей были организованы десятки мероприятий на любой возраст и вкус, в том числе – площадка повышения финансовой грамотности. Участники строили «Стену финансовой защиты», вспоминая правила пользования банковской картой, вкладом, кредитом, ипотекой, услугами страховых и микрофинансовых организаций.

Самые маленькие гости площадки с удовольствием делали селфи с символом национальной программы повышения финансовой грамотности – большим На глазах участников художник-граффитист создал плакат «Храни пин-код в тайне»зеленым терьером Фиником – и участвовали в познавательно-игровой программе «Весёлые финансы».

Кроме того, в День города на набережной Северной Двины развернулась «Территория финансового креатива». Участники танцевали танец «Финграм», и отвечали на вопросы финансовой викторина. На глазах участников художник-граффитист создал плакат «Храни пин-код в тайне».

Около полутора тысяч активных и креативных молодых горожан, детей и их родителей получили призы и сертификаты, а открытки-памятки «Хочу. Могу. Знаю» унесли с собой более четырёх тысяч человек.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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