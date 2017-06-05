В Архангельске в пятый раз пройдёт всероссийский семинар-совещание по вопросам тарифного регулирования

С 6 по 7 июля в Архангельске будет проходить юбилейный всероссийский семинар-совещание по актуальным вопросам тарифного регулирования

Семинар проводится в столице Поморья уже на протяжении пяти лет и зарекомендовал себя в качестве крупной площадки для обсуждения тем, связанных с государственным регулированием тарифов на услуги естественных монополий.



К участию в семинаре приглашены ФАС России, Минэнерго, Минтранс, ассоциация ЖКХ «Развитие», научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики», представители органов государственной власти, местного самоуправления, эксперты.

В программе семинара – проведение пленарных заседаний и круглых столов, посвященных актуальным проблемам тарифного регулирования, изменениям законодательства, анализу регуляторной и правоприменительной практики в указанной сфере.

Желающие принять участие в семинаре могут обращаться по всем вопросам к Екатерине Сергеевне Азарцевой, +7 915 201-67-04, (495) 772-95-90, доб. 44109, eazarceva@hse.ru

Предварительная программа семинара прикреплена к новости.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области