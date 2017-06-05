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Школьник из Емецка занял второе место во всероссийском конкурсе поделок «Знак рубля»

5 июня 17:15 Финансовая грамотность

Конкурс поделок «Знак рубля» среди учащихся и студентов стартовал в апреле 2017 года в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Второе место в конкурсе занял ученик 4 А класса Емецкой средней школы имени Н.М. Рубцова Даниил Мысов. Свою работу он назвал «Дети всей большой страны цену знать рублю должны!».

Для своей работы Даниил использовал технику кинусайга – японское искусство создания красивых панно, картин с использованием нескольких техник: аппликация, мозаика, резьба по дереву и пэчворк. Основателем данного вида искусства является японский мастер Маэно Такаши. Изначально в Японии шелковые картинки в данной технике делали из отслуживших своё кимоно, разрезая его на мелкие лоскутки.

— Самым сложным для меня оказалось прорезание мелких деталей двуглавого орла и оформление их тканью. Справиться с этой задачей мне помогла педагог дополнительного образования Екатерина Сергеевна Багрецова, – рассказал Даниил Мысов.

Напомним, цель конкурса – привлечь внимание к мероприятиям Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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