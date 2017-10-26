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В Архангельской области продолжается работа по подготовке к празднованию 100-летия комсомола

26 октября 13:30 Молодежь
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Напомним, по распоряжению губернатора Игоря Орлова в Архангельской области создан организационный комитет по подготовке к юбилею ВЛКСМ.

На очередном заседании оргкомитета под председательством первого заместителя руководителя администрации губернатора и правительства области Ивана Дементьева был рассмотрен и дополнен проект плана мероприятий. Следующий этап работы – представление проекта плана губернатору области для окончательного утверждения.

— В подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию комсомола, мы исходим из того, что нам необходимо получить аналитику, что может быть сегодня востребовано из опыта комсомола, прежде всего – в организации работы с молодежью и кадровой работы, – сказал Иван Дементьев.

Как подчеркнула председатель регионального отделения общероссийской организации содействия воспитанию молодёжи «Воспитанники комсомола – моё Отечество» Светлана Коваль, история комсомола – это неотъемлемая часть истории страны.

— Героический подвиг комсомольцев, трудовой вклад, воспитательная и методическая работа – всё это требует современной взвешенной оценки, – считает Светлана Коваль.

Представление общественности малоизвестных или неизвестных фактов истории комсомола области, оценка трудового вклада комсомольцев, передача лучшего опыта организационно-методической работы, сохранение памяти о героических подвигах и чествование лучших комсомольцев – основные цели проведения серии юбилейных мероприятий, которые охватят все муниципальные образования области.

Начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Архангельской  области Григорий Ковалёв отметил, что часть событий под знаком празднования юбилея комсомола прошли уже в этом году.

Среди них – встреча поколений, посвященная посланию молодёжи ХХ века в 2017 год и закладка капсулы с письмом будущим поколениям на форуме «Команда 29» в Онеге.

Главная задача всех мероприятий как 2017 года, так и юбилейного для комсомола 2018-го – постоянное взаимодействие между ветеранами комсомольской организации и современными молодёжными организациями, формирование преемственности поколений.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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