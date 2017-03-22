Выправка и стать: в Архангельске стартовал смотр-конкурс почётных караулов

Команды почётных караулов школ Архангельской области собрались в столице Поморья, чтобы выявить лучшие коллективы юных патриотов. Участие в региональном смотре-конкурсе принимают победители муниципальных отборочных туров.

14 команд из десяти городов и районов Поморья делегировали своих представителей.

Смотр-конкурс проводится ежегодно, особенностью этого форума стало появление этапа «Сборка-разборка автомата». Кроме того, в программу соревнований включены задания по истории Великой Отечественной войны и, конечно, выступления караулов, во время которых ребята продемонстрируют навыки владения строевыми приёмами.

Площадкой смотра-конкурса стал областной Дворец детского и юношеского творчества.

Стоит отметить, что почётные караулы школьников Архангельской области участвуют в вахтах памяти во время различных мероприятий. Прежде всего, речь идёт о праздновании Дня Победы. Летом прошлого года почётные караулы выступали на торжествах, посвящённых 75-летию со дня прихода в Архангельск первого союзного конвоя Дервиш.

— 20 лучших участников регионального смотра-конкурса получат возможность отправиться в летний лагерь «Бородино», организованный Российским военно-историческим обществом. Во время его смен для школьников будут организованы самые различные мероприятия патриотической направленности, – рассказал заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев.

Свою выправку и выучку участники почётных караулов будут демонстрировать в течение двух дней. Имена победителей станут известны 23 марта.

Министерство образования и науки Архангельской области