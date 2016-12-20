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Юных артистов из цирка «Весар» поддержат на областном и городском уровнях

20 декабря 15:00 Культура Молодежь
Сейчас юные артисты готовятся к поездке в Пинежский район
Сейчас юные артисты готовятся к поездке в Пинежский район

Губернатор Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш встретились с коллективом детского образцового цирка «Весар». Встреча прошла на репетиционной базе в культурном центре «Бакарица», где юные артисты отрабатывали номера перед гастролями в Пинежский район.

Детский цирк «Весар» был основан около тридцати лет назад. Сегодня в коллективе под руководством замечательных педагогов Анастасии и Василия Щербань занимаются более тридцати юных артистов со всего Архангельска.

Коллектив неоднократно становился победителем международных и российских  конкурсов циркового искусства, а недавно шестилетняя воздушная гимнастка Юная Софья Абрамовская уже получила признание на российском уровне Софья Абрамовская стала участницей шоу Первого канала «Лучше всех» и вышла в финал. 

Это уже не первая победа юной артистки. В пять лет она заняла первое место на  фестивале «Планета Цирк». Свой номер воздушная гимнастка показала и гостям.  

Руководители области и города приехали к юным артистам не с пустыми руками. Во время чаепития Игорь Орлов вручил ребятам билеты на новогодний спектакль областного театра драмы «Золотой ключик», а Игорь Годзиш – сертификат на приобретение циркового инвентаря.

—  Я рад, что у нас есть такой замечательный  творческий коллектив, который творит настоящие чудеса и дарит людям радость. Безусловно, достижения  ребят – заслуга их наставников. Это самоотверженные люди, которые относятся к работе как к любимому делу. Конечно, поддержать этот коллектив – задача, которой мы будем заниматься, – подчеркнул Игорь Орлов.

Участники встречи обсудили варианты поддержки коллектива: от  проведения международного фестиваля-конкурса любительских цирков «Весёлая арена» до предоставления новой репетиционной базы для циркового коллектива в клубе «Космос», филиале молодёжного культурного центра «Луч». Это расширило бы возможности для тренировок и позволило бы привлечь к цирковому искусству большее юных архангелогородцев.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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