Юных артистов из цирка «Весар» поддержат на областном и городском уровнях

Губернатор Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш встретились с коллективом детского образцового цирка «Весар». Встреча прошла на репетиционной базе в культурном центре «Бакарица», где юные артисты отрабатывали номера перед гастролями в Пинежский район.

Детский цирк «Весар» был основан около тридцати лет назад. Сегодня в коллективе под руководством замечательных педагогов Анастасии и Василия Щербань занимаются более тридцати юных артистов со всего Архангельска.

Коллектив неоднократно становился победителем международных и российских конкурсов циркового искусства, а недавно шестилетняя воздушная гимнастка Юная Софья Абрамовская уже получила признание на российском уровне Софья Абрамовская стала участницей шоу Первого канала «Лучше всех» и вышла в финал.

Это уже не первая победа юной артистки. В пять лет она заняла первое место на фестивале «Планета Цирк». Свой номер воздушная гимнастка показала и гостям.



Руководители области и города приехали к юным артистам не с пустыми руками. Во время чаепития Игорь Орлов вручил ребятам билеты на новогодний спектакль областного театра драмы «Золотой ключик», а Игорь Годзиш – сертификат на приобретение циркового инвентаря.

— Я рад, что у нас есть такой замечательный творческий коллектив, который творит настоящие чудеса и дарит людям радость. Безусловно, достижения ребят – заслуга их наставников. Это самоотверженные люди, которые относятся к работе как к любимому делу. Конечно, поддержать этот коллектив – задача, которой мы будем заниматься, – подчеркнул Игорь Орлов.

Участники встречи обсудили варианты поддержки коллектива: от проведения международного фестиваля-конкурса любительских цирков «Весёлая арена» до предоставления новой репетиционной базы для циркового коллектива в клубе «Космос», филиале молодёжного культурного центра «Луч». Это расширило бы возможности для тренировок и позволило бы привлечь к цирковому искусству большее юных архангелогородцев.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области