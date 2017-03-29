Игорь Орлов встретился с президентом Исландии

В рамках деловой программы форума «Арктика – территория диалога» губернатор Архангельской области Игорь Орлов провел рабочую встречу с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.

Говорили о перспективах сотрудничества Поморья и Исландии в сферах науки и образования, экологии и природопользования, культуры и круизного туризма.

— То, что глава государства участвует в форуме, большое событие, – подчеркнул Игорь Орлов. – Сегодня существует множество международных площадок для диалога об Арктике. Например, Баренцево региональное сотрудничество, где мы обсуждаем вопросы политической, экономической и социальной жизни арктических территорий. Нас связывает удивительная история, которая была проверена в период Второй мировой войны. Уверен, этот исторический базис позволяет нам говорить на очень дружеском и понятном друг другу языке. Мы готовы искать сферы взаимодействия, актуальные как для Архангельской области, так и для Исландии.



— Поддерживаю мысль о том, что наши истории идут рука об руку, особенно в Арктике. Я историк по образованию. Моя супруга участвовала в праздновании юбилея арктических конвоев в прошлом году. Это увеличивает мой интерес к региону, – подчеркнул Гвюдни Йоуханнессон. – Я люблю историю, но в новой должности смотрю не только в настоящее, но и в будущее.

— Я знаю, что вы любите футбол, – заметил глава Поморья.

— Вся Исландия его любит, – улыбнулся Гвюдни Йоуханнессон.

– Значит, скоро встретимся на трибунах чемпионата мира и будем болеть каждый за свою команду, – сказал Игорь Орлов.

Президент Исландии и глава Поморья коснулись и темы науки и образования. Господин Йоуханнессон отметил, что САФУ взаимодействует с исландскими учебными заведениями.

– Образование, инновации, новые технологии – вот сфера интересов и приоритеты сотрудничества наших вузов. Мы открыты для диалога и готовы всерьез рассматривать отношения с Архангельской областью, – заявил он.

– Студенты САФУ проходят практику на «Арктическом плавучем университете». Студенты из Исландии тоже могли бы участвовать в этом проекте, – заметил Игорь Орлов. – Я был в Исландии и считаю, что мы могли бы взаимодействовать и в вопросах природопользования и экологии. Для региона интересны и водные коммуникации, можем совместно с вами развивать круизный туризм: приглашать жителей Исландии, например на Соловки.



Игорь Орлов подарил главе исландской делегации поморские сувениры – куклу от мастерицы из Северодвинска и джемпер с северными узорами. А Гвюдни Йоуханнессон вручил губернатору книгу об истории своего государства и диск с исландской музыкой.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области