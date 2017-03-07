Около полумиллиарда рублей ежегодно направляется на социальную поддержку безработных жителей Архангельской области. Эта цифра была названа в ходе рабочего совещания при губернаторе Игоре Орлове.

Ситуация на рынке труда региона остается стабильной. Количество граждан, зарегистрированных в качестве безработных и количество вакансий, заявленных организациями и предприятиями различной формой собственности, сопоставимо: так, по состоянию на 1 января 2017 года количество безработных составляет около 9 тысяч человек при почти 8 тысячах заявленных вакансий.

Трудоустроено более 28 тысяч человек

Как отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова, в минувшем году в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014–2020 годы)» было трудоустроено 28 792 человека, в том числе на временную занятость – 10 437 человек.

Оказано содействие самозанятости 655 безработным, из них получили финансовую поддержку на открытие собственного дела 106 человек. Получили услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда 28 644 человека.

В целом, на мероприятия активной политики занятости израсходовано из областного бюджета 64,7 млн рублей, на социальную поддержку безработных граждан в период поиска работы – средства федерального бюджета в размере 433,7 млн рублей.

412 «профессиональных безработных» выявлено в 2016 году

На совещании обозначили достаточно серьезную проблему: наличие людей, которых можно назвать «профессиональными безработными» – получая пособие по безработице, они имеют другие источники доходов, например – работают без оформления трудового договора.

— С такими мошенниками необходимо бороться, – считает глава Плесецкого района Алексей Сметанин. – Уверен, что муниципальные власти готовы подключиться к этой работе.

Стоит отметить, что только в прошлом году в Поморье было выявлено 412 случаев получения пособия по безработице обманным путем. Понятно, что без координации действий с местными властями решить проблему будет сложно.

Итоги совместной работы подведут в конце года

— Нам необходимо разобраться с ситуацией, сделать ее более прозрачной, более управляемой, – подчеркнул губернатор Игорь Орлов, подводя итоги рабочего совещания.

Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области поручено в координации с органами местного самоуправления разработать и начать реализацию перечня мероприятий, направленных на снижение численности безработных граждан, а также численности работающих без оформления трудовых отношений.

Как отметил губернатор, оценка результатам этой совместной работы будет дана к концу года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области