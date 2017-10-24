Всероссийская неделя сбережений готовит для северян лекции о финансах и турнир по «Монополии»

С 30 октября по 5 ноября в России пройдёт IV Всероссийская неделя сбережений, которая реализуется в рамках проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности населения. В Архангельске мероприятия пройдут в областном Доме молодёжи.

Жители и гости столицы Поморья смогут повысить уровень своей финансовой грамотности, узнать все про управление личными финансами, а также пообщаться с финансовыми консультантами.

В рамках Недели сбережений запланировано несколько мероприятий в формате лекций, деловых игр и бесед.

Например, деловая игра «Нефтяная компания» научит участников планировать, прогнозировать и работать в команде, а финансовые консультанты расскажут гостям, как управлять личным бюджетом.

Все события в рамках Недели бесплатные и открыты для всех желающих.

Кульминацией Недели сбережений станет турнир по игре «Монополия», где участники смогут проявить свою финансовую смекалку. К слову, игровое поле будет необычным – на нём будут собраны главные предприятия и организации Архангельской области.

План мероприятий IV Всероссийской недели сбережений в Архангельске:

30 октября в 16:00 – торжественное открытие мероприятия;

30 октября в 16:40 – игра «Управляй своей жизнью» от финансового консультанта Светланы Некрасовой;

31 октября в 16:30 – лекция «Управляй личным бюджетом» от финансового консультанта Ирины Сутуевой;

1 ноября в 16:00 – игра «Нефтяная компания»;

2–3 ноября – турнир по «Монополии».

Дополнительную информацию об участии в мероприятии можно получить в ГАУ АО «Молодёжный центр» по телефону: 8 (8182) 21-47-30.

ГАУ АО «Молодежный центр»