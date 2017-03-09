Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Более 270 волонтёров будут работать на арктическом форуме в Архангельске

9 марта 14:20 Арктика – территория диалога Арктика Молодежь

Для обеспечения мероприятий основной программы IV международного форума «Арктика – территория диалога» планируется задействовать более 220 волонтеров по 16 направлениям. Еще около 50 человек будут работать на мероприятиях дополнительной программы.

В конкурсном отборе приняли участие более 460 человек, сообщает ТАСС.

Итоговый отбор и обучение волонтёров начнутся 20 марта в САФУ им. М.В. Ломоносова. Их будут проводить эксперты фонда "Росконгресс". Также в обучении примут участие эксперты САФУ имени М.В. Ломоносова.

Кроме того, для студентов и волнтёров состоится открытая лекция по специфике сооружений в Заполярье, в том числе и национальных – чумов и юрт. Об этом сообщила начальник управления социальной и воспитательной работы Северного Арктического федерального университета Елена Доценко.

Волонтёры форума будут работать в Архангельске, Москве, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе. Основные направления деятельности – работа на информационных стойках, выдача аккредитационных бейджей, администрирование залов деловой программы, материально-техническое обеспечение, координация транспорта.

Напомним, международный форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

9 марта

Более 270 волон­тё­ров будут рабо­тать на аркти­чес­ком фору­ме в Архан­гель­ске

9 марта

Общест­вен­ни­ков прив­ле­кут к конт­ро­лю за органи­заци­ей пита­ния школь­ни­ков Поморья

9 марта

Поморье полу­чит 234 мил­ли­она на реали­за­цию прио­рит­ет­ного нац­про­ек­та в сфере ЖКХ

9 марта

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция на слёт социаль­ных предп­ри­ни­ма­те­лей

8 марта

От слов к делу: в Архан­гель­ске успе­шно реали­зу­ют кон­цеп­цию раз­ви­тия Дома молодёжи

8 марта

«Центр под­дер­жки моло­дой семьи» вновь приг­лаша­ет севе­рян на твор­чес­кие мас­тер-клас­сы

8 марта

9 марта в Поморье прой­дут меро­прия­тия, посвящ­ен­ные Все­мир­ному дню почки

8 марта

Губер­на­тор Архан­гель­ской области поздра­вил жен­щин Поморья

7 марта

«Финан­совые бит­вы» сос­то­ялись в Севе­род­винске

7 марта

Двин­ско-Пи­нежский заказ­ник: сба­лан­сиро­вать границы

7 марта

В Архан­гель­ской области завер­шился финал зим­ней cпар­таки­ады уча­щих­ся России

7 марта

Эксперт: в Аркти­ке не может быть типо­вых решений

7 марта

В вось­ми райо­нах Архан­гель­ской области появят­ся новые спор­тпло­щад­ки

6 марта

На чем­пи­она­те и пер­венстве СЗФО архан­гель­ские плов­цы завое­вали 26 медалей

6 марта

НКО Поморья приг­лаша­ют на интер­ак­тивный семинар

6 марта

Деле­га­ция Поморья учас­тву­ет в феде­раль­ном семи­наре ЖКХ

6 марта

Жур­на­лис­там рас­ска­жут, как прой­дёт акция «Бес­смертный полк» в 2017 году

6 марта

Конс­та­нтин Доро­нин: «Аль­тер­нати­ва свал­кам – сов­рем­ен­ные мусо­ропе­ре­ра­ба­тыва­ющие пред­при­ятия»

6 марта

Интел­лек­туаль­ная эли­та: наз­ваны имена луч­ших школь­ни­ков Поморья

Похожие новости

9 марта Общество

Более 270 волон­тё­ров будут рабо­тать на аркти­чес­ком фору­ме в Архан­гель­ске

9 марта Здоровье

Экспе­рты: здра­во­ох­ране­ние в Аркти­ке дол­жно быть комп­ле­ксным

7 марта Губернатор

Поморье и Китай сов­местно предс­та­вят «Бел­ко­мур» на фору­ме «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

7 марта Общество

Эксперт: в Аркти­ке не может быть типо­вых решений

6 марта Общество

К аркти­чес­кому фору­му 2019 года в Архан­гель­ске постро­ят экспо­центр

6 марта Общество

Форум аркти­чес­ких муни­ципа­ли­те­тов: импульс к раз­ви­тию тер­рито­рий

4 марта Культура

Куль­тур­ная про­грамма аркти­чес­кого фору­ма: ансамбль «Хаяр», Север­ный хор и мамон­тё­нок Люба

4 марта Общество

Алек­сей Пала­мар­чук встре­тил­ся с архан­гель­ской молодёжью

3 марта Общество

Губер­на­тор Игорь Орлов встре­тил­ся с врио главы Рос­моло­дёжи Алек­се­ем Пала­мар­чу­ком

3 марта Общество

Поморье гото­вит­ся при­нять моло­дёж­ный форум «Аркти­ка. Сде­лано в России»

3 марта Общество

Пер­венство Рос­сии по дзюдо ста­нет час­тью спор­тив­ной про­граммы аркти­чес­кого форума

3 марта Общество

Форум в Архан­гель­ске выне­сет актуаль­ные воп­росы аркти­чес­кой повес­тки на меж­дуна­род­ный уровень

3 марта Образование

Кад­ровый резерв для Аркти­ки дол­жен быть высок­оп­роф­ес­си­ональ­ным

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия