Более 270 волонтёров будут работать на арктическом форуме в Архангельске

Для обеспечения мероприятий основной программы IV международного форума «Арктика – территория диалога» планируется задействовать более 220 волонтеров по 16 направлениям. Еще около 50 человек будут работать на мероприятиях дополнительной программы.

В конкурсном отборе приняли участие более 460 человек, сообщает ТАСС.

Итоговый отбор и обучение волонтёров начнутся 20 марта в САФУ им. М.В. Ломоносова. Их будут проводить эксперты фонда "Росконгресс". Также в обучении примут участие эксперты САФУ имени М.В. Ломоносова.

Кроме того, для студентов и волнтёров состоится открытая лекция по специфике сооружений в Заполярье, в том числе и национальных – чумов и юрт. Об этом сообщила начальник управления социальной и воспитательной работы Северного Арктического федерального университета Елена Доценко.

Волонтёры форума будут работать в Архангельске, Москве, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе. Основные направления деятельности – работа на информационных стойках, выдача аккредитационных бейджей, администрирование залов деловой программы, материально-техническое обеспечение, координация транспорта.

Напомним, международный форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области