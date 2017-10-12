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На муниципальном уровне сокращается количество нарушений при предоставлении сведений о доходах

12 октября 10:00 Общество Борьба с коррупцией

Предоставление депутатами муниципальных представительных органов сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также итоги проверок организации антикоррупционной работы по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления – такие вопросы были в центре внимания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской области, очередное заседание которой прошло под председательством главы региона Игоря Орлова.

Напомним, что на федеральном уровне в антикоррупционное законодательство внесены серьезные изменения, направленные на формирование единой антикоррупционной вертикали во всех органах и ветвях власти. Эти изменения предполагают, в том числе обязанность депутатов представительных органов местного самоуправления предоставлять сведения о доходах вне зависимости от того, осуществляют они свои полномочия на постоянной основе либо непостоянной.

Законом установлена жесткая и безальтернативная мера ответственности за непредставление таких сведений – прекращение полномочий, отметил в своем докладе начальник управления по вопросам противодействия коррупции администрации губернатора и правительства Архангельской области Антон Лобанов.

В текущем году сведения о доходах не предоставили 86 депутатов из 2084 (4,12 процента) от общего количества депутатов представительных органов муниципальных образований Архангельской области. Для сравнения, в 2016 году не отчитались о доходах 266 народных избранников из 2116 (12,57 процента).

— Благодаря принятым во взаимодействии с прокуратурой Архангельской области мерам, в том числе проводимой профилактической и разъяснительной работе, в этом году удалось значительно сократить число нарушений законодательства при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера со стороны депутатов. Однако, несмотря на положительную динамику, количество допускаемых нарушений остается высоким, – подчеркнул Антон Лобанов.

Вместе с тем, по результатам проведенного управлением по вопросам противодействия коррупции анализа, ряд депутатов допустил незначительные нарушения при предоставлении сведений. Например, одним из депутатов представительного органа муниципального образования «Обозерское» Плесецкого муниципального района не указал сведения о дате открытия счета, а депутатами представительного органа «Няндомский муниципальный район» не указаны «нулевые счета», отражены завышенные доходы, не указаны сведения об имуществе, которое собственником утрачено, но не снято с учета в регистрационном органе.

Подобные ошибки можно расценить как технические, однако мера ответственности для депутатов, в соответствии с законом, одна – сложение полномочий.

И здесь на первый план выходит именно разъяснительная и просветительская работа как среди муниципальных служащих, так и среди депутатов представительных органов местного самоуправления.

По итогам заседания управлению по вопросам противодействия коррупции поручено во взаимодействии с органами прокуратуры обеспечить проведение комплекса обучающих мероприятий для депутатов представительных органов местного самоуправления.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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