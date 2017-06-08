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Областная военно-спортивная игра «Спецназ» состоится в Приморском районе

8 июня 15:15 Молодежь

С 10 по 12 июня на полигоне отряда «Ратник» в Приморском районе пройдёт традиционная областная военно-спортивная игра «Спецназ». 

В игре примут участие команды военно-патриотических объединений и команд образовательных учреждений из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского, Пинежского, Плесецкого, Лешуконского, Онежского, Холмогорского, Каргопольского, Няндоского и Красноборского районов. Ожидаются гости из Мурманской области и Республики Коми, всего более 150 человек в возрасте от 14 до 20 лет. 

Областная военно-спортивная игра «Спецназ» проводится с 2006 года. Её организаторами выступают областное отделение всероссийской общественной организации «Боевое Братство», региональный центр «Патриот», отряд специального назначения «Ратник» Росгвардии РФ и Федерация практической стрельбы Архангельской области.В рамках игры будут проводиться занятия по огневой, строевой и общей физической подготовке, занятия на огненно-штурмовой полосе препятствий, игры на местности. 

Также участников ждёт сдача нормативов по различным видам подготовки. 

Участники, показавшие наилучшие результаты в личном первенстве, по итогам соревнований получат звание «инструктор военно-спортивной группы».

Инструкторы, сдавшие зачёты, прошедшие штурмовую полосу в составе спецподразделения и бой с инструктором, по решению судей получат береты «Юный ратник» оливкового цвета, им присваивается звание «инструктор «Боевого Братства».

Награждение победителей игры планируется на торжественном построении у Вечного огня 12 июня в рамках празднования Дня России.

Приглашается пресса.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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