Грант на создание центра для детей-аутистов получила благотворительная организация «Ангел»

Социальный проект, направленный на оказание помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям, стал победителем конкурса государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций.

Два с половиной миллиона рублей направят на создание в Архангельске центра для психолого-педагогического и социального сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями.

Из фонда президентских грантов в 2016 году было поддержано восемь проектов НКО Архангельской области на сумму более 12,6 млн рублей.

Общество помощи аутичным детям «Ангел» уже не раз становилось победителем региональных конкурсов проектов НКО.

С помощью областных грантов были успешно реализованы такие проекты, как «Игровая комната для аутичных детей» и «Большая перемена». В настоящее время реализуется проект «Волшебный песок».



По словам директора департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Юрия Попелышева, обеспечение финансовой поддержки этого проекта даст новый импульс развитию системы обучения, воспитания и социальной адаптации детей с аутизмом в нашем регионе.

Департамент по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области