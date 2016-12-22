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Грант на создание центра для детей-аутистов получила благотворительная организация «Ангел»

22 декабря 11:00 НКО

Социальный проект, направленный на оказание  помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям, стал победителем конкурса государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций.

Два с половиной миллиона рублей направят на создание в Архангельске центра для психолого-педагогического и социального сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями.  

Из фонда президентских грантов в 2016 году было поддержано восемь проектов НКО Архангельской области на сумму более 12,6 млн рублей. 

Общество помощи аутичным детям «Ангел» уже не раз становилось победителем региональных конкурсов проектов НКО.

С помощью областных грантов были успешно реализованы такие проекты, как «Игровая комната для аутичных детей» и «Большая перемена». В настоящее время реализуется проект «Волшебный песок».

По словам директора департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Юрия Попелышева, обеспечение финансовой поддержки этого проекта даст новый импульс развитию системы обучения, воспитания и социальной адаптации детей с аутизмом в нашем регионе.

Департамент по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области

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