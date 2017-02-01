130 школьников и студентов Поморья участвовали во втором этапе выпускного сочинения

1 февраля в школах Архангельской области прошёл второй этап выпускного сочинения. 130 человек зарегистрировалось, чтобы принять участие в испытании, успех в котором открывает дорогу к главным госэкзаменам.

Помимо сочинения юные северяне могли выбрать изложение. Такое право предоставлено ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, первый этап выпускного сочинения (изложения) состоялся в начале декабря 2016 года. Кроме одиннадцатиклассников в нём участвовали и студенты регионального профтеха, а также выпускники школ Поморья прошлых лет, которым творческий «зачёт» необходим для поступления в вузы.

Старшеклассники, которые не справились с творческой работой с первой попытки, а также выпускники, которые пропустили это испытание по уважительным причинам, получили дополнительную возможность продемонстрировать свои знания русского языка и литературы.

— Желание принять участие во втором этапе выпускного сочинения изъявили 130 человек. Творческую работу ребята писали на базе 50 школ региона. Испытание прошло в штатном режиме, удалённых нет, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Ещё одна попытка получить допуск к ЕГЭ будет предоставлена будущим выпускникам 3 мая.

По всем вопросам, связанным с итоговой аттестацией, можно обращаться на «горячую линию» министерства образования и науки Архангельской области по телефону: (8182) 285-585.

Министерство образования и науки Архангельской области