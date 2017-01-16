Профилактика происшествий на льду остаётся приоритетом для властей Поморья

На оперативном совещании в правительстве области Игорь Орлов уделил особое внимание безопасности людей на водных объектах.

Глава региона, в частности, подчеркнул:

«15 января в Краснодарском крае утонули четверо подростков. Пятому удалось спастись. Это страшная трагедия для всех нас. Мы должны действовать максимально оперативно, чтобы такие происшествия не повторялись. Необходимо постоянно информировать население о соблюдении техники безопасности на воде».

Отметим, что за минувшие выходные сотрудники МЧС и ГИМС Архангельской области провели 11 профилактических мероприятий. Проверено состояние 22 ледовых переправ, а также места массовой зимней рыбалки в районе островов Ягры, Мудьюг и Кумбыш. Нарушений мер безопасности на объектах контроля не выявлено.

Всего за период с 9 по 16 января на водных объектах Поморья зафиксировано шесть происшествий. В результате оперативных действий было спасено шесть человек. Погибших нет.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области