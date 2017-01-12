Жители Поморья срубили более 22 тысяч «правильных» ёлочек

Без нарушения законодательства и ущерба природе жители Архангельской области заготовили в предновогодний период 22 535 ёлок и сосен.
В декабре 2015 года эта цифра была чуть больше: 22 862 дерева.
С целью противодействия незаконным рубкам государственные лесные инспекторы и сотрудники полиции провели более 500 предновогодних рейдов.
Информация о нарушениях и ущербе, причинённом лесному фонду, уточняется. По оперативным данным, выявлено три случая нелегальной заготовки деревьев: два – в Шенкурском лесничестве, один – в Мезенском.
Помимо этого, более десятка незаконно заготовленных новогодних елей обнаружили государственные лесные инспекторы Северодвинского лесничества. Ёлки были срублены на землях Минобороны, материалы направлены в военную прокуратуру.
Напомним, в 2015 году в регионе было зафиксировано шесть незаконных рубок новогодних елей.
Как отметил заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Дмитрий Капиталинин, в декабре 2016 года в Поморье была развёрнута широкая профилактическая кампания, направленная на информирование жителей об ответственности за нарушение лесного законодательства.
— Эту работу минлеспром проводил при поддержке агентства по печати и СМИ, агентства по спорту, некоммерческих и общественных экологических организацией, представителей природоохранных структур, бизнеса и журналистов, – сообщил замминистра.
Наилучшие отзывы получили природоохранная акция «Ёлочка от чемпионов», а также конкурс «Зимняя сказка», направленный на защиту пушистых красавиц от массовых рубок.