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Жители Поморья срубили более 22 тысяч «правильных» ёлочек

12 января 15:15 Итоги года 2016 Районы Леспром Северодвинск Экология
Для семейных новогодних торжеств северяне законно заготовили 22535 ёлок и сосен
Для семейных новогодних торжеств северяне законно заготовили 22535 ёлок и сосен

Без нарушения законодательства и ущерба природе жители Архангельской области заготовили в предновогодний период 22 535 ёлок и сосен.

В декабре 2015 года эта цифра была чуть больше: 22 862 дерева.

С целью противодействия незаконным рубкам государственные лесные инспекторы и сотрудники полиции провели более 500 предновогодних рейдов.

Информация о нарушениях и ущербе, причинённом лесному фонду, уточняется. По оперативным данным, выявлено три случая нелегальной заготовки деревьев: два – в Шенкурском лесничестве, один – в Мезенском.

Помимо этого, более десятка незаконно заготовленных новогодних елей обнаружили государственные лесные инспекторы Северодвинского лесничества. Ёлки были срублены на землях Минобороны, материалы направлены в военную прокуратуру.

Напомним, в 2015 году в регионе было зафиксировано шесть незаконных рубок новогодних елей.

Как отметил заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Дмитрий Капиталинин, в декабре 2016 года в Поморье была развёрнута широкая профилактическая кампания, направленная на информирование жителей об ответственности за нарушение лесного законодательства.

— Эту работу минлеспром проводил при поддержке агентства по печати и СМИ, агентства по спорту, некоммерческих и общественных экологических организацией, представителей природоохранных структур, бизнеса и журналистов, – сообщил замминистра.  

Наилучшие отзывы получили природоохранная акция «Ёлочка от чемпионов», а также конкурс «Зимняя сказка», направленный на защиту пушистых красавиц от массовых рубок.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

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