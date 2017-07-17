Жителей региона приглашают принять участие в формировании программы семинара для предпринимателей

Об особенностях франчайзинга и перспективах открытия бизнеса по франшизе жителям региона расскажут на семинарах Архангельского регионального бизнес-инкубатора. До середины августа жители региона смогут принять участие в опросе, по итогам которого будет сформирована программа обучения.

— Франчайзинг является относительно молодым бизнес-инструментом и ещё только набирает популярность в Архангельской области. Чтобы предприниматели региона смогли узнать обо всех особенностях этого механизма, эффективно использовать все его преимущества и не ошибиться при выборе франшизы (а главное, не стать обладателями лжефраншиз), и необходимо проведение подобных семинаров, – подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Бизнес-инкубатором регулярно проводятся семинары и круглые столы. В прошлом году участниками таких консультаций было зарегистрировано 32 новых субъекта предпринимательства.

— Формирование программы обучения, ориентированной на жителей региона, является залогом её востребованности и эффективности. Именно поэтому выбор конкретных направлений семинара был предоставлен жителям региона, – отметил Семён Вуйменков.

Напомним, что в 2016 году участником деловой программы Маргаритинской ярмарки стала президент Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) Агнесса Осипова. Ею было подписано соглашение между РАФ и Архангельским региональным бизнес-инкубатором и проведён круглый стол «Франчайзинг как инструмент развития предпринимательства».

Министерство экономического развития Архангельской области