Игорь Орлов поздравил выпускников школ Мирного с последними звонками

Последний звонок в этом году прозвучал для 195 выпускников пяти школ Мирного. Фото пресс-службы МО «Мирный»

Последний звонок в этом году прозвучал для 195 выпускников пяти мирнинских школ.

После торжественных линеек выпускники собрались на площади Ленина перед Домом офицеров. Праздничный концерт получился особенным.

2017 год – юбилейный и для Мирного, и для Архангельской области. День последних звонков в городе совпал с пуском ракеты-носителя «Союз-2.1б», на головной После торжественных линеек выпускники собрались на площади Ленина перед Домом офицеров. Фото пресс-службы МО «Мирный»части которой были изображены две эмблемы: 80-летия области и 60-летия космодрома «Плесецк».

Педагогов и выпускников школ города поздравил губернатор Игорь Орлов.

Глава региона пожелал ребятам, чтобы их дальнейшая жизнь была такой же солнечной, каким выдался сегодняшний день.

— Вы – будущее Архангельской области и всей России. Впереди у вас широчайшие горизонты, выбор профессионального пути, – сказал Игорь Орлов. – Уверен, образование, полученное в стенах ваших родных школ, позволит вам достойно представлять Архангельскую область во всех делах и свершениях, стать надежной опорой для своих родных и близких.

Из года в год старшеклассники школ Мирного показывают высокое качество образования. Среди них – десятки золотых и серебряных медалистов.

Игорь Орлов: «Уверен, образование, полученное в стенах родных школ, позволит вам достойно представлять область». Фото пресс-службы МО «Мирный»Отличные показатели этого года отметил в своей поздравительной речи и министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Он подчеркнул, что сто

процентов мирнинских выпускников 9-х и 11-х классов допущены к прохождению ГИА и ЕГЭ.

Выпускников напутствовали глава города Юрий Сергеев и командование космодрома. Гости желали ребятам успешно сдать экзамены и поступить в те учебные заведения, которые они выбрали.

В завершение торжества выпускники загадали желания и запустили в небо воздушные шары в форме звезд. Заключительным аккордом праздника стал традиционный школьный вальс.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области