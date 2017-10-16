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Объявлен международный конкурс «Православная инициатива 2017–2018»

16 октября 15:45

Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской православной церкви приглашает к участию в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2017–2018».

Заявки на участие принимают на официальном сайте конкурса до 23 октября 2017 года. Победители будут объявлены не позднее 1 марта 2018 года.

Рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям:

  • образование и воспитание;
  • социальное служение;
  • культура;
  • информационная деятельность.

В рамках направления «Социальное служение» сохраняется специальная номинация «Приюты для беременных». Сумма грантовой поддержки в рамках номинации может достигать 1 миллиона рублей. Средства гранта могут быть направлены только на создание нового центра помощи и поддержку первого года его функционирования.

Также сохраняется специальная номинация «Малые города и сёла» с суммой грантовой поддержки до 300 тысяч рублей.

Консультации специалистов фонда «Соработничество» можно получить в индивидуальном порядке по электронной почте konkurs2017@pravkonkurs.ru, а также у региональных координаторов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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