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Навстречу арктическому форуму: в САФУ пройдут «Папанинские чтения»

24 марта 10:00 Арктика – территория диалога Арктика Наука

28 марта, в преддверии международного форума «Арктика – территория диалога», в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова пройдёт всероссийская молодёжная научная конференция «Папанинские чтения».

Чтения объединят студентов, молодых учёных, а также специалистов, работающих в компаниях и организациях, занятых в Арктике в сфере добычи нефти и газа, экологии, геологии, других проектах, связанных с освоением Крайнего Севера, сообщает пресс-служба САФУ.

Организаторами «Папанинских чтений» выступили САФУ им. М.В. Ломоносова, АНО «НИЦ «Полярная инициатива», молодёжный клуб РГО в Архангельской области и морская инженерная компания «Фертоинг».

На конференции будет представлено более 60 докладов по широкому кругу тем: биология, геология, геоморфология, экологическая безопасность, картография и геодезия, гидрология суши.

По итогам «Папанинских чтений 2017» будет подготовлен сборник научных работ.

Министерство образования и науки Архангельской области

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