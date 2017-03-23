Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Накануне арктического форума о роли и месте нашей области в освоении Заполярья расскажет губернатор Игорь Орлов

23 марта 17:45 Арктика – территория диалога Общество Экономика События

О международном форуме «Арктика – территория диалога» глава региона расскажет в телепрограмме ГТРК «Поморье» «Главная тема». Увидеть её можно будет 24 марта в 19:20 на канале «Россия 24».

На вопросы о том, как встретят гостей, что даст форум региону, как представит себя Архангельская область и что глава Поморья планирует обсудить с Владимиром Путиным Игорь Орлов расскажет ведущему программы Константину Бушуеву. 

Напомним 29 и 30 марта внимание всего мира будет приковано к Архангельску, где будет проходить масштабное событие международного уровня, посвященное вопросам развития Арктики. 

В форуме «Арктика – территория диалога» примут участие Президент России Владимир Путин, главы других государств, министры иностранных дел, главы субъектов РФ, представители научного и бизнес-сообщества.

Впервые в Архангельске на самом высоком уровне обсудят проблемы населения, живущего на приарктических территориях.

На полях форума «Арктика – территория диалога» пройдет целый ряд мероприятий: форум арктических муниципалитетов, международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», Арктический бизнес-форум и встреча губернаторов Северного форума.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

23 марта

Нака­нуне аркти­чес­кого фору­ма о роли и месте нашей области в осво­ении Запол­ярья рас­ска­жет губер­на­тор Игорь Орлов

23 марта

Обновл­ён­ный Устьянс­кий семе­нов­од­чес­кий центр гото­вит­ся к пер­вому посеву

22 марта

Права чело­века в Аркти­ке: в Поморье фор­миру­ет­ся новая эксперт­ная площадка

21 марта

Игорь Орлов: «Приезд кит­ай­ской деле­га­ции – сиг­нал для дру­гих инвесто­ров»

20 марта

Игорь Орлов про­вел встре­чу с руко­води­те­лем Онежс­ко­го райо­на Пав­лом Смагиным

20 марта

Игорь Орлов: «Мы живём в Арктике»

20 марта

Поморье завер­ша­ет под­гот­ов­ку к аркти­чес­кому форуму

20 марта

Игорь Орлов: «Мы не дол­жны отходить от прин­ципа эко­ло­ги­чес­кого балан­са в Арктике»

19 марта

Глава Поморья поздра­вил моря­ков с Днём под­вод­ника

18 марта

В Архан­гель­ске завер­шился пер­вый общего­род­ской субботник

17 марта

Нико­лай Цука­нов: «На фору­ме в Архан­гель­ске обсу­дим конк­ре­тные пред­ложе­ния в аркти­чес­кое законо­датель­ство»

17 марта

Игорь Орлов: «Повы­ше­ние актив­нос­ти биз­неса в Аркти­чес­кой зоне РФ – воп­рос стра­те­ги­чес­кой важности»

14 марта

Игорь Орлов: «Ар­хангельск ста­нет меж­дуна­род­ной сто­ли­цей Арктики»

14 марта

Игорь Орлов: «Понять Рос­сию, не побы­вав на Солов­ках, невоз­можно»

14 марта

На Виле­ди будут строить новую началь­ную школу

14 марта

Борь­ба с нар­кома­ни­ей: важно пре­дотв­ра­тить пер­вый шаг в пропасть

13 марта

Игорь Орлов оце­нил готов­ность объек­тов, воз­води­мых к аркти­чес­кому форуму

13 марта

Игорь Орлов: «Не про­пус­каю ни одного номе­ра жур­на­ла «Родина»

12 марта

Когда газе­та стар­ше горо­да: 80-ле­тие «Север­ного рабочего»

Похожие новости

23 марта Губернатор

Нака­нуне аркти­чес­кого фору­ма о роли и месте нашей области в осво­ении Запол­ярья рас­ска­жет губер­на­тор Игорь Орлов

23 марта Общество

Боль­ше всего участ­ни­ков фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в Рос­сии» – из САФУ

23 марта Общество

Аэро­порт Архан­гель­ска при­во­дят к меж­дуна­род­ным стан­дарт­ам

23 марта Культура

На аркти­чес­ком фору­ме будет широ­ко предс­та­влена куль­тура корен­ных наро­дов Севера

23 марта Общество

Ледо­кол «Ново­рос­сийск» при­бу­дет в Архан­гельск 25 марта

23 марта Промышленность

Поморье плюс Сибирь: аркти­чес­кими полиго­нами на Новой Земле и ЗФИ заин­тере­со­ва­лись в Томске

22 марта Губернатор

Права чело­века в Аркти­ке: в Поморье фор­миру­ет­ся новая эксперт­ная площадка

22 марта Образование

Алек­сандр Цыбуль­ский: «Мы ждём от моло­дёжи конк­ре­тные пред­ложе­ния в аркти­чес­кое законо­датель­ство»

22 марта Общество

Лев Левит: «Нам важ­но, чтобы Аркти­ка была близ­ка и понят­на нашим детям»

22 марта Промышленность

Игорь Орлов: «Пом­орье про­из­во­дит уни­каль­ную про­дук­цию для Арктики»

22 марта Общество

Опуб­лико­вана спор­тив­ная про­грамма меж­дуна­род­ного аркти­чес­кого форума

21 марта Общество

Свет­лана Зенов­ская: «Ар­кти­чес­кий форум – сти­мул к раз­ви­тию гос­ти­ниц Поморья»

21 марта Общество

15 уро­жен­цев Поморья стали участ­ни­ками фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия