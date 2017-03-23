Накануне арктического форума о роли и месте нашей области в освоении Заполярья расскажет губернатор Игорь Орлов

О международном форуме «Арктика – территория диалога» глава региона расскажет в телепрограмме ГТРК «Поморье» «Главная тема». Увидеть её можно будет 24 марта в 19:20 на канале «Россия 24».

На вопросы о том, как встретят гостей, что даст форум региону, как представит себя Архангельская область и что глава Поморья планирует обсудить с Владимиром Путиным Игорь Орлов расскажет ведущему программы Константину Бушуеву.

Напомним 29 и 30 марта внимание всего мира будет приковано к Архангельску, где будет проходить масштабное событие международного уровня, посвященное вопросам развития Арктики.

В форуме «Арктика – территория диалога» примут участие Президент России Владимир Путин, главы других государств, министры иностранных дел, главы субъектов РФ, представители научного и бизнес-сообщества.

Впервые в Архангельске на самом высоком уровне обсудят проблемы населения, живущего на приарктических территориях.

На полях форума «Арктика – территория диалога» пройдет целый ряд мероприятий: форум арктических муниципалитетов, международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», Арктический бизнес-форум и встреча губернаторов Северного форума.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области