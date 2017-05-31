Более пяти миллиардов рублей вложено в 2016 году в развитие энергетики Поморья

Финансирование областной программы «Развитие энергетики и ЖКХ Архангельской области (2014–2020 годы)» в 2016 году превысило пять миллиардов рублей. Об этом сообщил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев в отчетном докладе по ее реализации на заседании регионального правительства.

Напомним, работа ведется по трём направлениям: энергосбережение и повышение энергоэффективности, газификация, региональная политика в сфере энергетики и ЖКХ.

169,5 млн рублей было инвестировано в минувшем году в развитие газовой инфраструктуры на территории муниципальных образований области: 14,5 км газораспределительных сетей построено в Котласском, Ленском, Приморском районах, введены в эксплуатацию газопровод протяженностью 3 км в Плесецке и пять блочно-модульных котельных в Ленском районе.

В рамках первого направления в 2016 году построено и реконструировано 26,5 км тепловых и 10 км водопроводных сетей, введены в эксплуатацию две новые котельные.

В рамках программы выполняется переход на виды топлива, производимые на территории региона. По итогам реализации программы замещёно более 5 000 тонн дорогостоящего завозного топлива. По словам министра, эффект достигнутой экономии оценивается в 40 млн рублей в год.

На сегодня доля местных энергоресурсов в топливном балансе коммунальной энергетики составляет 42 процента, а к 2020 году должна достигнуть 44 процентов, подчеркнул в докладе Андрей Поташев:

«Это увеличивает присутствие местных поставщиков на топливном рынке муниципального уровня и положительно влияет на социальную обстановку благодаря созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых отчислений в региональный и местный бюджеты».

Запуск биотопливной котельной на 9 МВт в Карпогорах позволил вывести из эксплуатации семь устаревших угольных котельных. В Двинском Березнике проведена глубокая модернизация топливного хозяйства с установкой дополнительного котла на 2 МВт.

В Плесецке состоялся ввод новой котельной на 3,2 МВт, работающей на смешанном топливе (газ и отходы ЛПК).

Увеличение мощностей в Брин-Наволоке до 3 МВт позволило полностью закрыть потребности теплоснабжения населённого пункта.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области