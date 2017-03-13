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Эксперты об энергетике Заполярья: что стоит во главе угла?

13 марта 13:30 Арктика – территория диалога Энергетика Арктика

Вопросы энергоснабжения арктических регионов станут одной из тем обсуждения на секции «Арктика – территория современной энергетики» в рамках международного арктического форума в Архангельске.

При решении масштабных задач сбалансированного освоения Арктики вопросы энергетики – ключевые, и должны быть направлены на обеспечение полноценной жизнедеятельности человека в условиях экстремального климата. Об этом неоднократно заявлял губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

На развитие арктических территорий должны работать ресурсы, добываемые в высоких широтах, в том числе – углеводороды. Одновременно необходимо использовать для обеспечения удалённых населённых пунктов Заполярья альтернативную энергетику (гидро- и ветроэлектростанции, солнечные батареи).

Аспект № 1 – инвестиционная привлекательность

Директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запад» «Архэнерго» Андрей Кашин подчеркивает: с наличием свободных энергетических мощностей и их стоимостью напрямую связаны инвестиции в северные территории.  

«При строительстве любого объекта сразу же встает вопрос энергообеспечения. Сейчас мы прорабатываем проект по присоединению к нашим электросетям ГОКов на месторождениях алмазов. Срок окупаемости – менее семи лет».

Андрей Кашин также сообщил, что сегодня прорабатываются проекты централизации энергоснабжения Мезенского и Лешуконского районов.

— Это вкупе с увеличением объёма потребления электроэнергии будет положительно влиять как на тарифную политику, так и на инвестиционную привлекательность территорий, – подчеркнул он.

Аспект № 2 – развитие территории

Вопрос, как должна развиваться энергетика на той или иной территории – централизовано, локально или индивидуально, должен решаться экономикой, уверен директор компании «ТЭЧ-сервис» Михаил Булынин:

«Я за развитие локальной энергетики с учетом специфики, географии и транспортной доступности населенных пунктов с использованием местного сырья. Например, в Лапоминке работает угольная котельная. Между тем вокруг лес, ведётся заготовка, отходы остаются. В такие места везти что уголь, что пеллеты нецелесообразно и дорого».

Заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по региональной политике и вопросам местного самоуправления Валерий Пиковской подчеркнул актуальность вопроса гарантий возврата инвестиций, в том числе и в теплоэнергетике.

– Старые угольные и мазутные котельные выработали свой ресурс. Для того, чтобы привлечь средства на их замену или модернизацию инвестору необходимо понимание, когда и как вложенные деньги вернутся, – подчеркнул депутат.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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