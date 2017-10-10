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В Вельске прошли соревнования по бочче Специальной олимпиады России

10 октября 15:15 Спорт

В Архангельской области прошло сразу несколько соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Котласе прошел третий областной турнир по настольному теннису среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Главным призом был переходящий кубок мастера спорта Юрия Ожегова. 

В областных соревнованиях приняли участие 27 юных теннисистов из Котласа, Коряжмы и Архангельска. Победители турнира были награждены переходящими кубками, которые будут храниться у обладателей до следующего года. 

В течение двух дней в Вельске проходили региональные соревнования по бочче и юнифайд-бочче по программе Специальной Олимпиады России. На соревнования, где главное не победа, а участие, заявились команды из пяти муниципальных образований Архангельской области.

Торжественное открытие состоялось в Вельской специальной (коррекционной) школе-интернат. Церемония получилась необыкновенно трогательной, позитивной и яркой. Все выступающие отмечали важность подобных соревнований, ведь занятия спортом являются очень эффективной поддержкой детей с ментальными нарушениями.

Архангельская область является одним из пионеров развития адаптивного спорта в России. Наш регион выбран в качестве пилотного для сдачи нормативов ГТО среди инвалидов. За год в регионе открыто пять новых групп адаптивного спорта. 

Агентство по спорту Архангельской области

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