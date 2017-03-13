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В школьном чемпионате СЗФО по баскетболу определились победители

13 марта 17:45 Спорт
Юные спортсмены показали в Архангельске баскетбол высокого уровня
Юные спортсмены показали в Архангельске баскетбол высокого уровня

Команда девушек архангельской школы № 14 заняла третье место.

В центре развития спорта «Норд Арена» завершился окружной финал школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Юные спортсмены показали баскетбол высокого уровня. В этом году особенно много было встреч, где победителей от побежденных отделяли одно–два очка.

Путёвку на суперфинал получили команды, занявшие первое и второе места. У юношей это ШБК «Рекорд» (СОШ № 3, г. Сосновый Бор, Ленинградская область) и ШБК «Хибины» («Хибинская гимназия», г. Кировск, Мурманская область). Бронзовые медали получили баскетболисты из ШБК «ГИЯ» («Гимназия иностранных языков», г. Ухта, Республика Коми). 

Среди девушек сильнейшими стали ШБК «Аэродром» («Гатчинская СОШ № 2», г. Гатчина, Ленинградская область) и ШБК «Пчёлки» (СОШ № 4, г. Великий Устюг, В церемонии награждения принял участие заместитель губернатора Архангельской области Виктор Иконников,Вологодская область). Третье место удалось завоевать архангельской команде «Факел», представлявшей школу № 14.

На закрытии турнира основатель и руководитель проекта «Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов заявил:

«В этом году школьной баскетбольной лиге «КЭС-баскет» исполняется 10 лет. Окружной финал мы проводим в Архангельске уже в третий раз, и это неслучайно. Правительство вашего региона вкладывает значительные средства в развитие детского и юношеского спорта. Я хочу поблагодарить губернатора Игоря Орлова, агентство по спорту Архангельской области, региональный центр развития спорта «Водник». Соревнования прошли на высоком уровне». 

— Популярность баскетбола в нашей области постоянно растет. В прошлом году наши девушки выиграли путевку на Суперфинал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». В этом году немного не хватило, но уверен, что всё ещё впереди. – подчеркнул руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области

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